Главнокомандующий ВСУ объяснил, почему оборона Бахмута так важна

"Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте. Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта", - сообщил в Facebook Залужный.

"Спасибо каждому защитнику и защитнице, которые оказывают должное сопротивление оккупантам и приближают победу Украины", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел встречу с высшими военными командирами и согласился, что Украинским солдатам необходимо остаться в Бахмуте, сообщил офис президента.

"Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут", - говорится в сообщении