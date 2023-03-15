В среду, 15 марта, с 10:00 до 19:30 в Риге, Марупе и Юрмале пройдут учения с имитацией задержания лиц, а также с использованием различных видов транспортных средств и передвижением в городской среде, сообщило Министерство обороны.
В Риге, Марупе и Юрмале пройдут учения с имитацией задержания
В Риге, Марупе и Юрмале пройдут учения с имитацией задержания
В четверг, 16 марта, в Риге, в Кенгарагсе, у пруда Юмправмуйжа (с 12:30 до 15:00) и на Кипсале, около Международного выставочного центра (с 16:30 до 19:00) пройдут учения по имитации ареста.
Министерство призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям.
Уже сообщалось, что в среду, 15 марта, в государствах-членах НАТО, в том числе в Латвии, завершатся учения НАТО по управлению кризисными ситуациями CMX23, которые были направлены на проверку процедур консультаций и принятия решений членами альянса на стратегическом военно-политическом уровне.
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