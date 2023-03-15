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США предприняли меры, чтобы сбитый беспилотник не попал в чужие руки

rus.tvnet.lv
США предприняли меры, чтобы сбитый беспилотник не попал в чужие руки
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Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper Фото: AFP/SCANPIX

Соединенные Штаты предприняли шаги, чтобы предотвратить попадание беспилотника MQ-9 Reaper, который разбился в Черном море во вторник, 14 марта, после столкновения с российским истребителем Су-27, в чужие руки, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет Русская служба BBC.  

"Мы, разумеется, не хотим, чтобы кто-то кроме нас до него добрался", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер также заявил, что потерпевший крушение беспилотник не достался российским военным.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась аудиозапись, на которой слышно, как какие-то люди ведут переговоры на русском языке о поднятии со дна некоторых обломков упавшего дрона. Утверждается, что удалось поднять "кожух двигателя внутреннего сгорания". Эти данные не подтверждены официально.

Власти США обещали обнародовать кадры с инцидентом, однако пока неясно, идет ли речь о фотографиях, либо видеозаписи.

США заявили, что российский реактивный истребитель Су-27 над Черным морем столкнулся с американским разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper. В российском Минобороны отрицают факт столкновения и утверждают, что дрон летел с выключенными транспондерами в сторону аннексированного Крыма.

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