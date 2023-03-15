"Мне просто вырубали микрофон": Данила Поперечный о концерте в Ташкенте

"Тут мог быть текст про то, какой замечательный концерт на полторы тысячи человек прошел у нас в Ташкенте, но правда заключается в том, что из моего концерта вырезали весь материал, тем или иным образом связанный с происходящим в мире. Буквально каждый раз, когда шутка или тема хотя бы косвенно касалась актуальной повестки, мне просто вырубали микрофон на сцене прямо во время выступления", - написал Данила Поперечный в Instagram.

Стендапер отметил, что были вырезаны без согласования шутки из "открывашки концерта", где просто было слово "Россия".

"В итоге, как минимум 50 минут материала было "замьючено" по указке местных правоохранительных органов. Почувствовал себя, как дома", - эмоционально заметил он.

Данила Поперечный принес извинения зрителям за то, что получили какой-то огрызок вместо шоу. Тем кто хотел бы вернуть деньги за билеты - это возможно сделать.

"На данный момент вы единственный город, который получил программу в таком виде. И я сам крайне расстроен, что в последний момент на согласованной площадке начался вот этот детский сад", - заметил он.

Комик добавил, что если бы местные правоохранительные органы стали бы с ним разбираться за сказанное со сцены, то в итоге ничего сказано и не было.

Напомним, 1 марта Данила Поперечный выступил в Риге.

О том, как это было читайте здесь: