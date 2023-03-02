Видео, фото ⟩ Данила Поперечный в Риге о личном и войне: "Путин украл у нас будущее"

Он неоднократно осудил действия Кремля и президента РФ Владимира Путина, который развязал полномасштабную войну в Украине.

"У меня не осталось иллюзий, что за человек Владимир Путин", - признался Поперечный.

Он не стал молчать о том, что происходит в России. Он признался, что сначала пытался балансировать, чтобы не попасть под статьи закона и как-то продолжать жить и работать, но после понял, что это невозможно...

Данила Поперечный в Риге Фото: RUS TVNET/ Raisa Smirnova

С сарказмом Данила "прошелся" по российскому законодательству. Упомянул о статье за дискредитацию российской армии, по которой могли и его арестовать. Но ему удалось покинуть страну. Отдельно была упомянута мобилизация, которая держит людей в страхе и нависла как "черная туча":

"Раньше можно было жить и работать... Сейчас в России никто не в безопасности. Над каждой семьей нависла черная туча мобилизации".

Данила Поперечный подчеркивает, что он продолжает любить Россию - свою родину. "Но кажется, что у нас с ней абьюзивные отношения", - грустно добавляет он.

Завершал вечер драматический монолог стендапера о пропаганде в России, вранье с экранов, ядерной войне и арестах на антивоенных митингах.

Зал эти слова воспринимал молча, лишь изредка хлопал. В финале концерта, который длился 2 с половиной часа, зрители поддержали слова Дани о том, что "построенное на лжи, долго не протянет".

"Нет войне! Спасибо, Рига", - воскликнул Поперечный в финале под гул оваций.

Видео: Данила Поперечный в Риге