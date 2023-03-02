"Я почувствовал, что Путин украл у нас будущее", - сказал во время своего выступления в Риге российский стендапер и ютубер Данила Поперечный. В наш город он вернулся со своей долгожданной новой программой "Веселая/жизнь" 1 марта 2023 года.
Видео, фото ⟩ Данила Поперечный в Риге о личном и войне: "Путин украл у нас будущее"
В анонсе мероприятия рассказывалось, что Данила, взглянув на списки запрещенных артистов и фейковые пропагандистские постеры, обвиняющие его в предательстве - принимает решение впервые в жизни отправиться в международный стендап-тур. Часть из средств с продажи билетов будет пожертвована на гуманитарную помощь беженцам из Украины.
Конечно, Данила Поперечный говорил о многих личных вещах, которые важны для любого человека. Были монологи и рассуждения о сексе, отношениях, возрасте, взрослении, жизни, религии, старости, браке и прочее.
Говоря о диетах и проблемах с пищеварением, он даже вспомнил рижского блогера Стаса Давыдова.
Много Даня говорил о своей супруге Полине.
Напомним, в сентябре 2022 года в СМИ появилась новость, что Данила Поперечный и его возлюбленная Полина Чистякова официально поженились. Пара не стала устраивать пышное торжество. Они пришли в загс в компании нескольких подруг, среди которых была Алена Краснова - невестка Кристины Орбакайте.
Зал принимал рассказы стендапера на ура!
Зрители громко аплодировали, реагировали и отвечали Даниле прямо со своих мест.
Во второй части Данила сказал, что наконец-то хочет поговорить о войне.
Он неоднократно осудил действия Кремля и президента РФ Владимира Путина, который развязал полномасштабную войну в Украине.
"У меня не осталось иллюзий, что за человек Владимир Путин", - признался Поперечный.
Он не стал молчать о том, что происходит в России. Он признался, что сначала пытался балансировать, чтобы не попасть под статьи закона и как-то продолжать жить и работать, но после понял, что это невозможно...
С сарказмом Данила "прошелся" по российскому законодательству. Упомянул о статье за дискредитацию российской армии, по которой могли и его арестовать. Но ему удалось покинуть страну. Отдельно была упомянута мобилизация, которая держит людей в страхе и нависла как "черная туча":
"Раньше можно было жить и работать... Сейчас в России никто не в безопасности. Над каждой семьей нависла черная туча мобилизации".
Данила Поперечный подчеркивает, что он продолжает любить Россию - свою родину. "Но кажется, что у нас с ней абьюзивные отношения", - грустно добавляет он.
Завершал вечер драматический монолог стендапера о пропаганде в России, вранье с экранов, ядерной войне и арестах на антивоенных митингах.
Зал эти слова воспринимал молча, лишь изредка хлопал. В финале концерта, который длился 2 с половиной часа, зрители поддержали слова Дани о том, что "построенное на лжи, долго не протянет".
"Нет войне! Спасибо, Рига", - воскликнул Поперечный в финале под гул оваций.
Видео: Данила Поперечный в Риге
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