В четверг потеплеет до +6 градусов; ожидается как солнце, так и осадки

Как сообщает агентство LETA, осадки ожидаются главным образом во второй половине дня и вечером в западной и центральной частях страны.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +2...+6 градусов. Вечером там, где были осадки, обледенеют дороги.

В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня и вечером возможны кратковременные осадки. При слабом ветре воздух прогреется до +6 градусов.