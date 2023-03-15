В четверг в Латвии облаков станет меньше и выглянет солнце, однако местами ожидается кратковременный снег и другие осадки, прогнозируют синоптики.
В четверг потеплеет до +6 градусов; ожидается как солнце, так и осадки
В четверг потеплеет до +6 градусов; ожидается как солнце, так и осадки
Как сообщает агентство LETA, осадки ожидаются главным образом во второй половине дня и вечером в западной и центральной частях страны.
Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +2...+6 градусов. Вечером там, где были осадки, обледенеют дороги.
В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня и вечером возможны кратковременные осадки. При слабом ветре воздух прогреется до +6 градусов.
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