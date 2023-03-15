"Пришлось нырять несколько раз". В Эстонии друзья в шутку столкнули мужчину в бассейн. Он утонул

"Наконец, я считаю очень важным еще раз подчеркнуть, что и в общественных бассейнах и аквацентрах ответственность за безопасность пребывания в воде лежит в первую очередь на каждом человеке, а в случае с несовершеннолетними - на сопровождающем их взрослом. Мы не должны создавать у общественности впечатление, что в общественном бассейне или аквапарке мы не должны думать, контролировать или отвечать за безопасность себя, своих спутников или сопровождающего нас несовершеннолетнего. Каждый человек знает только свой собственный точный уровень способности к плаванию, и именно на этом основании мы должны сделать базовую поправку на наши возможные действия в бассейне или аквацентре", - заключает Ратник.