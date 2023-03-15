27-летний мужчина был доставлен прямо из Пярнуского водного центра Terviseparadiis в Пярнускую больницу, откуда в воскресенье, 12 марта, был отправлен в Северо-Эстонскую региональную больницу под аппаратом искусственной вентиляции легких. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь, и во вторник он скончался. Это подтвердил близкий родственник молодого человека, пишет Limon.ee.
"Пришлось нырять несколько раз". В Эстонии друзья в шутку столкнули мужчину в бассейн. Он утонул
11 марта в Пярнуском водном центре 27-летнего мужчину в шутку столкнули в глубокий бассейн. Друзья не сразу поняли, что их друг не шутит, а по-настоящему тонет. Когда они среагировали, было уже слишком поздно. Сначала пришла инструктор по безопасности, которая позвала на помощь своего коллегу. В итоге прошло более пяти минут с того момента, как погибший оказался под водой.
Как развивалась эта история?
"Дети прибежали ко мне и рассказали, что видели человека на дне глубокого бассейна", - описывает случай в пярнуском водном центре Tervise Paradiis Мари из Вильяндимаа. По словам члена правления данного предприятия, мужчину столкнули в бассейн, и он оставался под водой более пяти минут, пишет Elu24.
Мари из Вильяндимаа отправилась в субботу с семьей в Пярну, чтобы насладиться водными аттракционами и процедурами в Tervise Paradiis, и они веселились там весь день. Но в четыре или пять часов вечера дети-подростки стали свидетелями шокирующего зрелища.
"Дети рассказали, что они увидели человека на дне глубокого бассейна. Спасатели вытащили его, но он был без сознания, - рассказала мать семейства Elu24. - По их словам, мужчину реанимировали, изо рта пострадавшего текла кровь, но они думают, что он дышал. В любом случае, дети были в шоке".
Мужчину столкнули в глубокий бассейн, где он ушел под воду и сам выбраться не смог. "Да, в субботу днем в аквацентре Tervise Paradiis произошел несчастный случай, и взрослого мужчину пришлось реанимировать", - подтверждает Яан Ратник, член правления Health Spa Group.
Ратник рассказывает, как спутница мужчины столкнула его в четырехметровый бассейн, как только он подошел к нему. "Этот бассейн предназначен в первую очередь для прыжков в воду, и запрещается заходить в него с бортика и толкать человека", - говорит Ратник. Информация об этом на нескольких языках видна на стене в нескольких метрах от места происшествия.
"Исходя из нашего первоначального анализа, мы не считаем, что толчок в воду был злонамеренным со стороны подруги, скорее всего, люди пытались "развлечься" по своему усмотрению. Однако толкание другого человека в воду (причем неожиданно) - это совершенно неприемлемое действие в любом случае и в любом месте", - подчеркивает Ратник.
Упав в воду, мужчина сразу же погрузился на дно и не смог выбраться на поверхность. Его друзья, по словам Ратника, некоторое время продолжали спокойно стоять и разговаривать на краю бассейна, а чуть позже сами нырнули в воду.
"Некоторое время они плавали практически над утонувшим другом и, очевидно, не могли понять, шутка ли это с его стороны или он действительно попал в беду. К тому времени, когда друзья начали подавать жесты инструктору-спасателю, который находился рядом с бассейном, прошло несколько минут", - говорит член правления.
Мужчина находился под водой более пяти минут
По словам Ратника, осознав ситуацию, инструктор-спасатель позвала на помощь своего коллегу, который в это время следил за камерами в помещении, расположенной этажом выше. Ратник объясняет, что инструктор-спасатель не прыгнула в воду, потому что ей было бы физически слишком тяжело вытаскивать человека из воды на глубине четырех метров.
Дежурный инструктор-мужчина нырнул, чтобы достать пострадавшего. "Это было нелегко, ему пришлось нырять несколько раз, и ему понадобилась помощь присутствующих около бассейна мужчин, чтобы в конце концов поднять утонувшего из бассейна. В общей сложности пострадавший находился под водой более пяти минут", - признает Ратник.
После того как человека положили на пол рядом с бассейном, дежурный инструктор (и некоторые клиенты) начали оказывать первую помощь: сначала положили человека на бок, выкачали воду, затем сделали искусственное дыхание и так далее.
"Пока все это происходило, третий дежурный инструктор аквацентра вызвал скорую помощь, которая прибыла на место менее чем через 15 минут после того, как пострадавшего столкнули в воду, и скорая занялась его реанимацией/стабилизацией, - рассказывает Ратник. - Группа, сопровождавшая пострадавшего (включая женщину, которая столкнула его в воду), немедленно покинула аквацентр, и мы не смогли получить их контактные данные".
Однако Ратник подтверждает, что когда скорая помощь забрала от них пострадавшего, он дышал. "У нас нет никаких дополнительных подробностей, и у нас нет законных оснований запрашивать эти данные (мы не разглашаем медицинские карты людей)", - добавляет он.
В общественных бассейнах и аквацентрах ответственность за безопасность пребывания человека в воде лежит в первую очередь на нем самом!
"Важно отметить, что время происшествия пришлось на час пик, плюс это была суббота, что означает, что в бассейнах, на аттракционах и саунах аквацентра находилось несколько сотен клиентов. То есть в момент инцидента на всех аттракционах, включая бассейн для прыжков в воду, было много активности. Кроме того, по неудачному стечению обстоятельств, к дежурному инструктору возле бассейна для прыжков в воду подошли третьи лица (как раз в тот момент, когда человек нырнул под воду) с каким-вопросом, что неизбежно отвлекло его на некоторое время от происходящего в бассейне", - объясняет Ратник.
Ратник добавляет, что это первый несчастный случай под водой, когда человеку потребовалась реанимация в аквацентре Tervise Paradiis за последние 16 лет. "Этот инцидент также оказал очень сильное психологическое воздействие на бригаду дежурных инструкторов, которые были на смене и разбирались в ситуации, и которым мы сейчас пытаемся оказать всю возможную психологическую помощь".
"Tervise Paradiis хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы похвалить и отметить скорость и профессионализм бригады скорой помощи, которая пришла к нам на помощь. Мы также хотели бы выразить искреннюю благодарность клиентам, которые помогали нашим сотрудникам в спасении, реанимации и последующей транспортировке человека", - добавляет Ратник.
Водный центр передал видеозапись инцидента и другую соответствующую информацию в полицию для возможного разбирательства.
"Наконец, я считаю очень важным еще раз подчеркнуть, что и в общественных бассейнах и аквацентрах ответственность за безопасность пребывания в воде лежит в первую очередь на каждом человеке, а в случае с несовершеннолетними - на сопровождающем их взрослом. Мы не должны создавать у общественности впечатление, что в общественном бассейне или аквапарке мы не должны думать, контролировать или отвечать за безопасность себя, своих спутников или сопровождающего нас несовершеннолетнего. Каждый человек знает только свой собственный точный уровень способности к плаванию, и именно на этом основании мы должны сделать базовую поправку на наши возможные действия в бассейне или аквацентре", - заключает Ратник.
Аго Кертманн, руководитель процессуальной группы Пярнуского отделения полиции, подтверждает, что 11 марта в 16.13 в полицию поступило сообщение о тонувшем в аквапарке на улице Сиде в Пярну мужчине: "Мужчина был реанимирован на месте и доставлен в больницу. Точные обстоятельства дела будут выяснены в ходе уголовного разбирательства".
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