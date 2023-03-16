Фото и видео ⟩ В Риге прошло шествие памяти легионеров

Сначала состоялось памятное богослужение, после чего прошло шествие от церкви Св. Иоанна до памятника Свободы.

Участников шествия встречала импровизированная аллея государственных флагов у памятника Свободы. Они несли с собой флаги Латвии, Эстонии и Украины.

За происходящим следила полиция, которая в последние годы уже не задействуется в таких масштабах, как раньше.

Количество участников шествия также значительно меньше, чем в предыдущие годы. Среди них, как и каждый год, были депутаты Сейма от Национального объединения.

По наблюдениям TVNET, во время мероприятия существенных инцидентов не было и оно завершилось спокойно.

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Заявку подало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.

Такие мероприятия проводятся каждый год.

Других заявок на организацию мероприятий 16 марта не поступало.

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