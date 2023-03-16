В четверг, 16 марта, в Риге несколько сотен человек возложили цветы к памятнику Свободы в память о легионерах.
Фото и видео ⟩ В Риге прошло шествие памяти легионеров
Сначала состоялось памятное богослужение, после чего прошло шествие от церкви Св. Иоанна до памятника Свободы.
Участников шествия встречала импровизированная аллея государственных флагов у памятника Свободы. Они несли с собой флаги Латвии, Эстонии и Украины.
За происходящим следила полиция, которая в последние годы уже не задействуется в таких масштабах, как раньше.
Количество участников шествия также значительно меньше, чем в предыдущие годы. Среди них, как и каждый год, были депутаты Сейма от Национального объединения.
По наблюдениям TVNET, во время мероприятия существенных инцидентов не было и оно завершилось спокойно.
Видео: Минуты до начала шествия памяти легионеров
Заявку подало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.
Такие мероприятия проводятся каждый год.
Других заявок на организацию мероприятий 16 марта не поступало.
Видео: В Риге проходит шествие памяти легионеров
На протест вышел помощник Жданок Пагорс
Во время шествия памяти легионеров протест устроил помощник евродепутата от "Русского союза Латвии" Татьяны Жданок, депутат Елгавской дкмы Андрей Пагорс, сообщает агентство LETA.
Пагорс держал в руках плакат, на котором было написано, что латышские легионеры давали клятву Адольфу Гитлеру и убивали людей.
Позднее он в сопровождении полицейских покинул площадь Свободы, возможно, для дачи объяснений.
Напомним, 16 марта, или день памяти легионеров, является неофициальным днем памяти, когда ветераны латышского легиона и другие люди вспоминают граждан страны, сражавшихся в латышском легионе в составе вооруженных сил Германии. Одни считают, что легионеры хотели бороться за независимость Латвии, другие - что они были пособниками фашистов, третьи - что они стали жертвами условий военного времени, против своей воли оказавшимися на фронте.
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