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В реках продолжает расти уровень воды: местами объявлено желтое предупреждение

rus.tvnet.lv/LETA
В реках продолжает расти уровень воды: местами объявлено желтое предупреждение
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Лед на Даугаве
Лед на Даугаве Фото: LETA

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в большинстве рек Латвии продолжает расти.

В западной части страны действует желтое предупреждение о высоком уровне воды, затоплении пойм и других низких мест.

По мере таяния снега, прекращения осадков и похолодания подъем уровня воды в реках Курземе уменьшился, во многих местах он прекратился, а уровень воды в Дурбе возле Циравы уже падает.

Уровень воды с начала недели поднялся более чем на два метра местами в Курземе и в реке Лиела Югла у Закюмуйжи.

Начинается быстрый подъем уровня воды в Даугаве, но у Зельки уровень воды упал на полтора метра из-за того, что сдвинулся ледовый затор. Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно повышается, но не ожидается, что он станет опасно высоким.

В ближайшие дни уровень воды в большинстве рек Курземе начнет снижаться, но в центральной и восточной части страны он будет подниматься, прогнозируют гидрологи.

Самый высокий уровень воды в Даугаве возможен в конце марта и начале апреля.

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