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Фото ⟩ Кариньш отправился с визитом в Киев: встретится с Зеленским и посетит Бучу

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш отправился с визитом в Киев: встретится с Зеленским и посетит Бучу
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Кришьяниса Кариньша в ходе официального визита в Украину встречает посол Латвии в Украине Илгварс Клява
Кришьяниса Кариньша в ходе официального визита в Украину встречает посол Латвии в Украине Илгварс Клява Фото: Valsts kanceleja

Сегодня во время официального визита в Киев премьер-министр Кришьянис Кариньш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить дальнейшую необходимую поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией и условия интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра.

До сих пор Латвия оказала поддержку Украине и ее гражданам в Латвии в размере 498 миллионов евро, что составляет 1,14% ВВП. Неделю назад правительство приняло решение направить в Украину очередную военную помощь и намерено продолжать оказывать всевозможную помощь в борьбе с российской агрессией. Участвуя в восстановлении Украины, Латвия в бюджете на 2023 год выделила Черниговской области финансовые средства на восстановление критической инфраструктуры и жилья.

Кариньш на встрече с высшими должностными лицами Украины выразит решительную политическую поддержку Украины в ее усилиях по евроатлантической интеграции. Премьер-министр обсудит с официальными лицами Украины продвижение в ЕС и процесс вступления.

В ходе своего визита премьер-министр посетит Ирпень и Бучу.

Как заявили в бюро премьер-министра, визит является подтверждением непоколебимой поддержки латвийским правительством и обществом Украины в ее борьбе с российской агрессией и войной.

Галерея: Кришьянис Кариньш прибыл в Киев

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