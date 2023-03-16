Литву шокировала беременность 13-летней девочки. Насильника определят при помощи ДНК-теста

И новоиспеченная мама, и ребенок чувствуют себя хорошо и в настоящее время находятся в больнице. После этого девочка с малышом отправятся к временным опекунам.

Этот экстраординарный случай привлек внимание и правоохранителей. "О данном происшествии правоохранители узнали в конце прошлого года, когда выяснилось, что маленькая девочка беременна, в результате чего было начато досудебное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней", - комментирует ситуацию представитель Паневежской районной прокуратуры Раса Стунджиене.

Оперативники установили личность подозреваемого. "Обвинения предъявили одному человеку", - говорит представитель прокуратуры.

Была ли несовершеннолетняя изнасилована родственником, будет установлено после дальнейшего расследования. "Будет проведен ДНК-тест и установлено отцовство".

Анализ ДНК необходим, поскольку состояние здоровья потерпевшей не позволяет следствию установить возможного виновника. "Поскольку досудебное расследование касается несовершеннолетней, сейчас мы не можем давать дополнительные комментарии и комментировать состояние ее здоровья", - говорит Стунджиене. Однако еще ранее в связи с беременностью девушки сообщалось, что ей присвоена инвалидность.

Пока правоохранительные органы расследуют обстоятельства преступления, защитники прав детей работают над тем, как создать благоприятные условия для новоиспеченной мамы и ее малыша. По словам начальника Паневежского отдела по защите прав детей Жанеты Гинайте, это первый случай в Паневежском районе, когда девочка в таком возрасте рожает ребенка.

"Поскольку мать несовершеннолетняя, ребенку нужен взрослый человек, который сможет о нем позаботиться, поэтому мы свяжемся с самоуправлением и попросим назначить малышу опекуна и установить временную опеку", - говорит Гинайте.

Из больницы мать с ребенком вернется в дом временных опекунов, куда специалисты ее поместили после того, как стало известно о сексуальном преступлении в отношении нее. "Наша цель - не разлучать несовершеннолетнюю маму с малышом, чтобы они жили вместе", - подчеркивает специалист по правам ребенка.

Виновному в изнасиловании девочки грозит до 15 лет лишения свободы.