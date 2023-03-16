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Видео ⟩ Не только собирать листья. Как устроены обязательные общественные работы?

rus.tvnet.lv
Не только собирать листья. Как устроены обязательные общественные работы?
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Листья. Иллюстративное фото
Листья. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Когда правонарушителя приговаривают к принудительным работам в здании суда, не судья решает, что именно сделать с правонарушителем - это делает Государственная служба пробации, сообщает TV3 Ziņas.

В первую очередь идет беседа - выясняются навыки, способности, образование осужденного. После этого находят работу и работодателя. Служба пробации заключила договоры с 900 компаниями, государственными и муниципальными учреждениями, ассоциациями.

"У нас был человек с определенными навыками, который помог создать веб-сайт. Был человек с соответствующими навыками, который чинил электропроводку в центре социальной помощи. Работайте в библиотеках, музеях, культурных центрах", - сказала Илона Линде, заместитель начальника Государственной службы пробации.

Например, в прошлом году из 6 163 человек, осужденных на общественные работы, 1 267 человек использовали свои профессиональные качества.

Но поняв, что человек на самом деле не занимается общественными работами, служба пробации обращается в суд с просьбой изменить наказание на гораздо более суровое.

Видео: Сюжет программы на TV3 Ziņas (латышском языке)

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