Суд приговорил Гревцову за ложь ЦИК к 160 часам общественных работ

Ранее прокурор Эдий Пастарс просил суд приговорить Гревцову к 200 часам общественных работ и штрафу в размере 6200 евро.

Сама Гревцова на заседании суда попросила ее оправдать, указав, что ее вина на судебном процессе доказана не была. Кроме того, она отметила, что данные ЦИК были изменены нескольким ее однопартийцам, и об этом был проинформирован прокурор, однако он слова обвиняемой во внимание не принял.

В ходе судебных прений прокурор заявил, что Гревцова осознавала, что заполненная ею анкета будет подана в ЦИК, а также нет прямых доказательств того, что она предоставила членам своей партии правдивую информацию о своем образовании и опыте работы и данные были искажены в результате ошибки ввода в ЦИК.

Гревцова также подписала анкету для ЦИК со своими "ошибочными" данными, поэтому было бы абсурдно оправдывать ее только потому, что она могла не прочитать анкету, указал Пастарс.