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В Париже столкновения полиции с протестующими против пенсионной реформы

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В Париже столкновения полиции с протестующими против пенсионной реформы
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Протесты в Париже
Протесты в Париже Фото: AFP/SCANPIX

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в четверг, 16 марта, что правительство Франции решило принять резонансный закон о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальной ассамблее - нижней палате парламента. В ответ на это решение жители Парижа вышли протестовать. 

Тысячи людей вышли на улицы Парижа, сообщает France24.com. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы.

Протестующие разожгли огонь на площади Согласия и забросали полицейских булыжниками и яйцами.

Пенсионная реформа является одним из краеугольных камней второго президентства Макрона, и, несмотря на массовые протесты, реформа достигла финальной стадии законодательной процедуры.

Главной составляющей реформы является повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Кроме того, планируется продлить период обязательного социального страхования для получения полной пенсии.

При этом минимальную пенсию планируется увеличить до 1200 евро.

Правительство заявляет, что реформа необходима, поскольку действующая пенсионная система очень шаткая и в ближайшем будущем ей грозит дефицит.

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