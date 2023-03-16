В Париже столкновения полиции с протестующими против пенсионной реформы

Тысячи людей вышли на улицы Парижа, сообщает France24.com. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы.

Протестующие разожгли огонь на площади Согласия и забросали полицейских булыжниками и яйцами.

Il est 19h50 sur la place de la Concorde où les forces de l’ordre ont tiré des lacrymos et utilisé le canon à eau pour disperser les manifestants. #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/tAZLR22mBu — Pierre Bouvier (@pibzedog) March 16, 2023

Пенсионная реформа является одним из краеугольных камней второго президентства Макрона, и, несмотря на массовые протесты, реформа достигла финальной стадии законодательной процедуры.

Главной составляющей реформы является повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Кроме того, планируется продлить период обязательного социального страхования для получения полной пенсии.

При этом минимальную пенсию планируется увеличить до 1200 евро.

Правительство заявляет, что реформа необходима, поскольку действующая пенсионная система очень шаткая и в ближайшем будущем ей грозит дефицит.