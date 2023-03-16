Макрон решил протолкнуть спорный закон о пенсиях без голосования. Решение называют антидемократическим

Однако эта же статья позволяет оппозиции выступить с предложением о вотуме недоверия, а протесты на улицах, вероятнее всего, только усилятся, так как многие в стране посчитают применение статьи антидемократическим.

Предвыборное обещание Макрона

Согласно резонансной реформе, возраст выхода на пенсию во Франции должен увеличиться с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы - с 41,5 до 43 лет.

Этот закон является крайне важным для Макрона. Его предвыборная кампания в прошлом году была основана на обещании сделать экономику страны более конкурентоспособной в мире, включая заявления о том, что Франция "должна больше работать".

Победив на выборах в июне 2022 года без существенного перевеса, Макрон не набрал большинства голосов в парламенте и сейчас возглавляет центристское правительство меньшинства. Его авторитет в стране висит на волоске, и неудача в парламенте станет для Макрона огромным политическим ударом.

При этом пенсионная реформа крайне непопулярна среди жителей страны. По опросам общественного мнения, с ней категорически не согласны около двух третей французов.

За последние полтора месяца во Франции прошла волна забастовок, охвативших госслужащих, работников транспорта, нефтяников, учителей и сотрудников портов.

Протесты во Франции Фото: Reuters

Наиболее массовые протесты прошли 7 марта, когда на улицы французских городов, как крупных так и небольших, вышло около 1,3 млн человек.