Название государственного языка Молдовы в Конституции и всех других законах будет изменено с "молдавский" на "румынский", решил в четверг, 16 марта, парламент, поддержав соответствующий законопроект во втором и окончательном чтении.
Парламент Молдовы одобрил переименование молдавского языка в румынский
Поправки предложила партия "Действие и солидарность". Из 101 депутата за законопроект проголосовали 57.
Блок оппозиционных коммунистов и социалистов, а также члены пророссийской партии "Шор" фактически бойкотировали голосование.
Принятие закона еще может быть обжаловано в Конституционном суде.
МИД Румынии приветствует принятое в четверг решение молдавского парламента, заявил посол Румынии в Молдове Кристиан-Леон Цуркану.
"Принятие этого закона имеет глубоко символическое значение, так как восстанавливает научную истину о названии официального языка Молдовы и поддерживает статус румынского языка как официального языка страны", - сказал посол.
"Это подтверждает общность языка, истории и культуры Румынии и Молдовы. Принятие этого закона демонстрирует зрелость молдавского общества и его приверженность ценностям, на которых был основан Европейский Союз", - подчеркнул представитель Румынии.
Решение парламента "еще более укрепит особые двусторонние отношения между Молдовой и Румынией", заверил посол.
Как и в Молдове, коренным населением Румынии являются румыны. Территория современной Молдавии, за исключением Приднестровья, входила в состав Румынии до 1940 года, когда она была аннексирована Советским Союзом вместе с остальной частью румынской провинции Бессарабия на основании заключенного с Германией пакта Молотова-Риббентропа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!