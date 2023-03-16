Парламент Молдовы одобрил переименование молдавского языка в румынский

Поправки предложила партия "Действие и солидарность". Из 101 депутата за законопроект проголосовали 57.

Блок оппозиционных коммунистов и социалистов, а также члены пророссийской партии "Шор" фактически бойкотировали голосование.

Принятие закона еще может быть обжаловано в Конституционном суде.

МИД Румынии приветствует принятое в четверг решение молдавского парламента, заявил посол Румынии в Молдове Кристиан-Леон Цуркану.

"Принятие этого закона имеет глубоко символическое значение, так как восстанавливает научную истину о названии официального языка Молдовы и поддерживает статус румынского языка как официального языка страны", - сказал посол.

"Это подтверждает общность языка, истории и культуры Румынии и Молдовы. Принятие этого закона демонстрирует зрелость молдавского общества и его приверженность ценностям, на которых был основан Европейский Союз", - подчеркнул представитель Румынии.

Решение парламента "еще более укрепит особые двусторонние отношения между Молдовой и Румынией", заверил посол.

Как и в Молдове, коренным населением Румынии являются румыны. Территория современной Молдавии, за исключением Приднестровья, входила в состав Румынии до 1940 года, когда она была аннексирована Советским Союзом вместе с остальной частью румынской провинции Бессарабия на основании заключенного с Германией пакта Молотова-Риббентропа.