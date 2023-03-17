Аналитики: Россия теряет военное влияние на постсоветские страны

К примеру, в докладе ISW говорится, что, передислокация российских миротворцев из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению.

Эксперты указывают на предупреждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан готовит новое крупномасштабное нападение на Нагорный Карабах.

Пашинян заявил, что Еревану придется обратиться в Совбез ООН, если Россия не сможет сохранить режим прекращения огня в соответствии с соглашением, заключенным в 2000 году.

Эксперты считают, что количество российских миротворцев в Нагорном Карабахе, вероятно, будет недостаточным, поскольку в марте прошлого года Россия перебросила часть своей единственной миротворческой бригады из Нагорного Карабаха в Украину.

"Ожидается, что Россия потеряет военное влияние в других постсоветских государствах, поскольку Москва передислоцирует элементы постоянно дислоцированных российских войск со своих баз в Кыргызстане, оккупированных территориях Грузии и Таджикистана для участия в боевых действиях", - говорится в отчете ISW.