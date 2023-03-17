Госконтроль: в Латвии нет системы устойчивого управления полезными ископаемыми

Как указал Госконтроль, этому есть несколько причин - отсутствие комплексной стратегии недропользования, полной, качественной и своевременной информации о полезных ископаемых, структурированных данных и проверок, а также неполные нормативные акты о рекультивации мест добычи полезных ископаемых.

Как указала член совета Госконтроля Инга Вилка, в стране отсутствует стратегия будущего использования недр, медленно развивается система обеспечения полной, качественной и своевременной информации об имеющихся и добытых полезных ископаемых, а имеющаяся информация не анализируется и не используется для принятия решений.

Госконтроль пришел к выводу, что без государственной политики и стратегического долгосрочного видения при недостаточном контроле за добычей полезных ископаемых может быть затруднено будущее функционирование и развитие различных отраслей, например, строительства. Это особенно важно в то время, когда реализуется ряд крупных инфраструктурных строительных проектов государственного значения и ожидается значительное увеличение спроса на материалы для строительства.

Объемы использования вторичного сырья в Латвии составили в 2021 году 6% общего потребления, и это вдвое ниже среднего показателя по Европейскому союзу (12%), так как государство недостаточно стимулирует использование вторичного сырья и сокращает добычу первичного - невозобновляемых полезных ископаемых. Основным экономическим инструментом стимулирования развития рынка вторичной переработки является налог на природные ресурсы, который призван не только способствовать повышению ответственности производителей, но и создавать стимулы для сокращения разницы в стоимости первичного и вторичного сырья путем налогообложения добычи полезных ископаемых, однако существующие в Латвии ставки налога на природные ресурсы не смогли обеспечить эффективность в этой сфере.

Как указывает Госконтроль, из-за недостаточно оцифрованной геологической информации в Латвии в течение 20 лет не проводятся систематический поиск и разведка новых залежей полезных ископаемых и других ресурсов. До 2020 года планировалось дигитализировать 90% данных, имеющихся в системе геологической информации, но из-за ограниченного финансирования в настоящее время оцифровано всего 10%, и это существенно ограничивает дальнейшее изучение и разведку ископаемых.

По итогам ревизии Госконтроль подготовил 13 рекомендаций для Министерства охраны среды и регионального развития, Государственной службы окружающей среды и Латвийского центра окружающей среды, метеорологии и геологии, которые должны быть выполнены до 2027 года.