Фото ⟩ Алла Пугачева появилась на концерте певицы Манижи

Алла Пугачева облачилась в кожу, на ней были массивные украшения, а на ногах удобная обувь. Вместо мужа Примадонну сопровождал телохранитель.

Ранее артистка посетила концерт близкой подруги Лаймы Вайкуле.

"Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала, не поддержать ее?! Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает. Шикарный совершенно концерт был. Мы получили огромное удовольствие.

Если я получаю внимание от людей, которые мне приятны, то, конечно, пойду. Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава Богу!" - цитирует звезду The Voice.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала о времени, проведенном вместе с Пугачевой и Галкиным в Израиле: "Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт... У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут", - сказала певица.

Вайкуле уже вернулась в Юрмалу и готовится к собственному музыкальному фестивалю, который состоится этим летом. Как известно, Вайкуле, Пугачеву и Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.

Напомним, что Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России "иностранным агентом".