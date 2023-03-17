Российские авиакомпании готовятся приостановить полеты региональных самолетов из-за дефицита свечей зажигания для SSJ-100. Они используются в российских и французских двигателях SaM146, сообщает The Moscow Times.
Авиакомпании России из-за санкций могут приостановить полеты на Sukhoi Superjet
Частичная приостановка использования самолетов SSJ-100 может произойти уже в ближайшее время, но после этого возможно уже "полное прекращение полетов на этом типе самолетов", предупредил заместитель генерального директора "ИрАэро" Владимир Панфилов.
Он указал, что дефицит американских свечей зажигания, вызванный санкциями, "угрожает выполнению графика полетов, а также выполнению социально значимых рейсов". Проблему подтвердили шесть авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты SSJ-100.
Российская промышленность предложила несколько вариантов замены американских свечей зажигания, но ни один из них пока не прошел сертификацию. В связи с этим перевозчики могли сократить количество рейсов, выполняемых самолетами SSJ-100 в летний период.
Новых свечей на складах авиакомпании "Якутия" нет - остались только несколько использованных. Их хватит до конца 2023 года.
"Очень ждем, когда российская промышленность решит вопрос скорейшего импортозамещения свечей зажигания. Если этого не произойдет, перевозчикам придется отказаться от эксплуатации самолетов SuperJet", - сказал представитель "Якутии".
Дефицит свечей зажигания наблюдается даже у крупнейшего эксплуатанта SuperJet - авиакомпании "Россия", входящей в группу "Аэрофлот". По этой причине только 40% из 76 самолетов SuperJet , находящихся в распоряжении авиакомпании, будут использоваться весной и летом.
Представители "Ростеха" подчеркивают, что в настоящее время ведутся активные работы по импортозамещению важнейших деталей SuperJet. "Мы активно работаем над созданием аналоговых свечей зажигания и надеемся увидеть результаты в этом году", - говорится в сообщении Объединенной двигателестроительной корпорации.
В Минпромторге России утверждают, что российские аналоги свечей зажигания уже производятся, поэтому авиакомпании надеются, что проблемы будут решены в ближайшее время.
"Пообещали, что свечи отечественного производства появятся уже в сентябре этого года. До этого времени постараемся продолжить полеты на самолетах SSJ-100", - сказал генеральный директор "ИрАэро" Юрий Лапин.
Представители "Ростеха" указывают, что делается все, чтобы жители России могли и дальше летать на самолетах SSJ-100, которые составляют основную часть парка региональных авиакомпаний.
Стоит напомнить, что самолет "Сухой СуперДжет-100" разрабатывался совместно с 20 лидерами авиационной отрасли мира. Турбореактивные двигатели SaM146 до введения санкций производила компания PowerJet, которая является совместным предприятием российской "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines.
Также несколько компонентов двигателя были поставлены американской компанией Unison Industries, включая свечи зажигания. Согласно некоторым источникам, свечи зажигания предполагается менять каждые 1000 циклов (взлет-посадка).
Всего SuperJet используют 12 российских авиакомпаний, эксплуатируется 160 самолетов этого типа. Правительство России пообещало ускорить работы по созданию самолета SSJ-100 только из деталей отечественного производства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!