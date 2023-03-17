Авиакомпании России из-за санкций могут приостановить полеты на Sukhoi Superjet

Представители "Ростеха" подчеркивают, что в настоящее время ведутся активные работы по импортозамещению важнейших деталей SuperJet. "Мы активно работаем над созданием аналоговых свечей зажигания и надеемся увидеть результаты в этом году", - говорится в сообщении Объединенной двигателестроительной корпорации.

В Минпромторге России утверждают, что российские аналоги свечей зажигания уже производятся, поэтому авиакомпании надеются, что проблемы будут решены в ближайшее время.

"Пообещали, что свечи отечественного производства появятся уже в сентябре этого года. До этого времени постараемся продолжить полеты на самолетах SSJ-100", - сказал генеральный директор "ИрАэро" Юрий Лапин.

Представители "Ростеха" указывают, что делается все, чтобы жители России могли и дальше летать на самолетах SSJ-100, которые составляют основную часть парка региональных авиакомпаний.

Стоит напомнить, что самолет "Сухой СуперДжет-100" разрабатывался совместно с 20 лидерами авиационной отрасли мира. Турбореактивные двигатели SaM146 до введения санкций производила компания PowerJet, которая является совместным предприятием российской "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines.

Также несколько компонентов двигателя были поставлены американской компанией Unison Industries, включая свечи зажигания. Согласно некоторым источникам, свечи зажигания предполагается менять каждые 1000 циклов (взлет-посадка).

Всего SuperJet используют 12 российских авиакомпаний, эксплуатируется 160 самолетов этого типа. Правительство России пообещало ускорить работы по созданию самолета SSJ-100 только из деталей отечественного производства.