Видео ⟩ "23 дня была в коме, не приходила в сознание!": в Риге умерла пассажирка троллейбуса

В редакцию Bez Tabu обратилась дочь покойной Эдиты - Сандра, которая рассказала о роковой поездке мамы на троллейбусе 16 января этого года.

"Она ехала в троллейбусе, сидела. У следователя [Государственной полиции] есть запись из салона. Все это зафиксировано на камеру. Троллейбус так тормозил, что мама упала. Получила перелом основания черепа.

Когда приехала "скорая помощь", наступила клиническая смерть, но ее вернули к жизни. Сердце забилось. 23 дня в коме, не приходила в сознание, не реагировала. Потом умерла", - говорит Сандра.

8 февраля жизнь мамы Сандры угасла в больнице.

Ни Государственная полиция, ни предприятие Rīgas satiksme Bez Tabu не показали запись из салона или наружных видеокамер троллейбуса, поскольку они как доказательства приложены к уголовному процессу.

Видео: сюжет программы Bez Tabu