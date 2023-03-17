Когда троллейбус Rīgas satiksme стремительно затормозил перед пешеходным переходом, один из пассажиров упал и получил травму. Через несколько дней в коме женщина умерла в больнице, сообщает передача телеканала TV3 Bez tabu.
Видео ⟩ "23 дня была в коме, не приходила в сознание!": в Риге умерла пассажирка троллейбуса
В редакцию Bez Tabu обратилась дочь покойной Эдиты - Сандра, которая рассказала о роковой поездке мамы на троллейбусе 16 января этого года.
"Она ехала в троллейбусе, сидела. У следователя [Государственной полиции] есть запись из салона. Все это зафиксировано на камеру. Троллейбус так тормозил, что мама упала. Получила перелом основания черепа.
Когда приехала "скорая помощь", наступила клиническая смерть, но ее вернули к жизни. Сердце забилось. 23 дня в коме, не приходила в сознание, не реагировала. Потом умерла", - говорит Сандра.
8 февраля жизнь мамы Сандры угасла в больнице.
Ни Государственная полиция, ни предприятие Rīgas satiksme Bez Tabu не показали запись из салона или наружных видеокамер троллейбуса, поскольку они как доказательства приложены к уголовному процессу.
Видео: сюжет программы Bez Tabu
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