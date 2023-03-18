В выходные будет закрыто движение на участке улицы Лачплеша в Риге

Движение будет закрыто на участке улицы Лачплеша от Сатеклес до улицы Калупес.

В этот время также будет ограничено движение на улице Сатеклес перед перекрестком с улицей Лачплеша в направлении центра города, а также на улице Лачплеша за перекрестком с Сатеклес - в направлении от центра.

Наряду с этими ограничениями движения остаются в силе и ранее введенные изменения, например, закрыта улица Гоголя на участке, от улицы 13 Января до улицы Тургенева.

Уже сообщалось, что проект "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" осуществляется при поддержке из фондов Европейского союза. Общий бюджет проекта составляет 28 млн евро, в том числе из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, из столичного и государственного бюджетов - 4,2 млн евро.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.