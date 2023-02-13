С сегодняшнего дня начинается реализация проектов по интеграции железнодорожной магистрали Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги стоимостью 28 млн евро, сообщил ранее руководитель проектов по строительству управления развития общественной инфраструктуры Рижской думы Гатис Узуленьш.
Строительство Rail Baltica: в центре Риги начнется перестройка набережной Генерала Радзиня
Первым будет реализован проект перестройки набережной Генерала Радзиня.
В связи с этим горожанам придется считаться с серьезными ограничениями движения на набережной Генерала Радзиня, набережной 11 Ноября и улице 13 Января.
Первые четыре проекта по интеграции Rail Baltica в инфраструктуру центра столицы планируется завершить уже в этом году, а в целом запланировано 40 проектов.
Перестройка набережной будет проводиться параллельно с работами по строительству основного маршрута Rail Baltica и реконструкцией трамвайных путей.
Работы будут вестись круглосуточно, а также будут введены ограничения на движение частного транспорта на набережной Генерала Радзиня, в районе Центрального рынка и на улице 13 Января. Работы пройдут одновременно на всех улицах.
Цель проекта - обеспечить безопасное и удобное движение в районе Центрального вокзала, реконструировав три перекрестка и создав инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.
Зона строительства охватывает всю набережную Генерала Радзиня от улицы 13 Января до улицы Езусбазницас, а также территории, прилегающие к Рижскому автовокзалу и Центральному рынку.
В этом районе будет реконструировано несколько перекрестков - перекресток набережной Генерала Радзиня и улиц 11 Ноября и 13 Января, перекресток набережной Генерала Радзиня и улицы Тургенева, перекресток набережной Генерала Радзиня и улицы Пушкина, перекресток улиц Тимотея и Тургенева и перекресток улиц Гоголя и Гайзиня.
Также будут перестроены два моста через городской канал - на улице Маскавас и на набережной Генерала Радзиня. Строительные работы будут вестись и вдоль городского канала, рядом с территорией, где раньше находился торговый центр "Титаник". Для обеспечения доступа к каналу будут построены лестницы, пандус и причал.
Строительные работы проводит объединение компаний RBBL, в которое входят Binders, LNK Industries и Nordes Būve.
Проект "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" осуществляется при поддержке из фондов Европейского союза. Общий бюджет проекта составляет 28 млн евро, в том числе из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, из столичного и государственного бюджетов - 4,2 млн евро.
Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!