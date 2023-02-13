Строительство Rail Baltica: в центре Риги начнется перестройка набережной Генерала Радзиня

Также будут перестроены два моста через городской канал - на улице Маскавас и на набережной Генерала Радзиня. Строительные работы будут вестись и вдоль городского канала, рядом с территорией, где раньше находился торговый центр "Титаник". Для обеспечения доступа к каналу будут построены лестницы, пандус и причал.

Строительные работы проводит объединение компаний RBBL, в которое входят Binders, LNK Industries и Nordes Būve.

Проект "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" осуществляется при поддержке из фондов Европейского союза. Общий бюджет проекта составляет 28 млн евро, в том числе из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, из столичного и государственного бюджетов - 4,2 млн евро.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.