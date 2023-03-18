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День стал длиннее ночи

rus.tvnet.lv/LETA
День стал длиннее ночи
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Кошка
Кошка Фото: Paula Čurkste/LETA

С 18 марта продолжительность дня в Латвии превышает продолжительность ночи, свидетельствуют данные, опубликованные на портале timeanddate.com.

В субботу в Риге солнце встало в 6:32 и закатится в 18:32, день будет на несколько секунд длиннее ночи. Продолжительность каждого последующего дня станет увеличиваться на неполные пять минут.

Поздним вечером 20 марта наступит равноденствие - закончится астрономическая зима и начнется астрономическая весна. Мартовское равноденствие - это время, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор и входит в северное небесное полушарие. В северном полушарии начинается астрономическая весна, а в южном - осень.

Согласно латышским народным традициям, весеннее равноденствие празднуется как Великий день, потому что день становится длиннее ночи.

Метеорологическая зима в Латвии началась 17 ноября прошлого года, когда среднесуточная температура воздуха стабильно опустилась ниже нуля. На нескольких наблюдательных пунктах Курземе метеорологическая зима закончилась в самый ранний из возможных сроков - 6 февраля. К 10 февраля это местами произошло и в центральной части страны, на остальной же территории Латвии метеорологическая весна начнется, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет выше нуля.

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