На какой срок можно оставлять автомобиль без движения на дороге общего пользования?

Жители Пурвциемса заметили, что на улице Жагату уже три месяца без движения находится автомобиль Škoda. Судя по номерам, его владелец - гражданин Украины. Однако машина припаркована в разрешенном месте, и соседи в связи с этим в полицию не обращались.

Однако в других местах Риги брошенные машины стоят месяцами, и на их лобовых стеклах уже есть сообщения о полиции.

Например, в Кенгарагсе, на улице Каниеру, разбитый BMW занимает место на стоянке во дворе многоквартирного дома. Машина мешает движению оперативного транспорта.

В свою очередь на улице Маскавас в начале марта оставили серебристый Ford с окончившимся техосмотром. Бока автомобиля заржавели, так что, возможно, владелец таким способом отказался от машины. Как долго можно оставлять автомобиль на дороге общего пользования?

"Для автомобиля без техосмотра срок значительно короче - всего 15 дней.

Если техосмотр пройден, то срок - 45 дней. Важно, что эти правила относятся к дорогам общего пользования, а не, например, дворам многоквартирных домов, так как часто полиция получает вызовы, что и во дворе дома на долгий срок оставлены машины", - рассказал представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис.

Если владелец оставленной машины разъясняет полиции ситуацию и обосновывает, почему машина уже месяц не двигалась, срок может быть продлен.

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