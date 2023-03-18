С момента полномасштабного вторжения России в Украину примерно миллион россиян покинули страну. В Грузию приехали по меньшей мере 140 000 мигрантов из России. Организация Emigration for Action или "Эмиграция для действия", которой руководят россияне, помогает пострадавшим украинцам, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Видео ⟩ "Называли предателем родины". Как в Грузии мигранты из России помогают украинцам
Часть россиян сбежали от мобилизации, а у части больше не было возможности работать или заниматься общественной деятельностью в России.
В Грузии была создана организация Emigration for Action или "Эмиграция для действия". Евгений Жуков из Москвы создал эту организацию вместе с единомышленникам. Евгений по образованию - политолог, в России он принимал участие в антиправительственных протестах и организовывал политические дискуссионные клубы для молодежи.
"Сразу же после начала войны будущее для создателей организации стало печальным - быть задержанными, арестованными или наказанными иным способом", - рассказывает Евгений. Так он попал в Грузию.
"Меня звали перебежчиком, предателем родины. После начала войны перестали общаться с хорошим другом. Думаю, что навсегда", - говорит Евгений.
В организации "Эмиграция для действия" работают несколько десятков волонтеров из России. Они передают украинцам помощь, например, лекарства.
"Наиболее востребованы лекарства против сердечных заболеваний. Очень много получателей, которые к нам обращаются, - люди в возрасте, которые приехали с оккупированных территорий", - рассказывает Евгений.
Больше всего организации жертвуют люди из России.
Рядом работает еще одна организация российских эммигрантов Frame. Она проводит политические дискуссии, а также курсы грузинского и английского языков для всех заинтересованных. По вечерам люди проводят концерты и вместе смотрят фильмы. Недавно смотрели фильм "Навальный, получивший "Оскар".
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!