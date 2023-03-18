Видео ⟩ "Называли предателем родины". Как в Грузии мигранты из России помогают украинцам

Часть россиян сбежали от мобилизации, а у части больше не было возможности работать или заниматься общественной деятельностью в России.

В Грузии была создана организация Emigration for Action или "Эмиграция для действия". Евгений Жуков из Москвы создал эту организацию вместе с единомышленникам. Евгений по образованию - политолог, в России он принимал участие в антиправительственных протестах и организовывал политические дискуссионные клубы для молодежи.

"Сразу же после начала войны будущее для создателей организации стало печальным - быть задержанными, арестованными или наказанными иным способом", - рассказывает Евгений. Так он попал в Грузию.

"Меня звали перебежчиком, предателем родины. После начала войны перестали общаться с хорошим другом. Думаю, что навсегда", - говорит Евгений.

В организации "Эмиграция для действия" работают несколько десятков волонтеров из России. Они передают украинцам помощь, например, лекарства.

"Наиболее востребованы лекарства против сердечных заболеваний. Очень много получателей, которые к нам обращаются, - люди в возрасте, которые приехали с оккупированных территорий", - рассказывает Евгений.

Больше всего организации жертвуют люди из России.

Рядом работает еще одна организация российских эммигрантов Frame. Она проводит политические дискуссии, а также курсы грузинского и английского языков для всех заинтересованных. По вечерам люди проводят концерты и вместе смотрят фильмы. Недавно смотрели фильм "Навальный, получивший "Оскар".

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