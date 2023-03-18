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Видео ⟩ "Называли предателем родины". Как в Грузии мигранты из России помогают украинцам

rus.tvnet.lv
"Называли предателем родины". Как в Грузии мигранты из России помогают украинцам
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: omer karabacak/Shutterstock

С момента полномасштабного вторжения России в Украину примерно миллион россиян покинули страну. В Грузию приехали по меньшей мере 140 000 мигрантов из России. Организация Emigration for Action или "Эмиграция для действия", которой руководят россияне, помогает пострадавшим украинцам, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Часть россиян сбежали от мобилизации, а у части больше не было возможности работать или заниматься общественной деятельностью в России.

В Грузии была создана организация Emigration for Action или "Эмиграция для действия". Евгений Жуков из Москвы создал эту организацию вместе с единомышленникам. Евгений по образованию - политолог, в России он принимал участие в антиправительственных протестах и организовывал политические дискуссионные клубы для молодежи.

"Сразу же после начала войны будущее для создателей организации стало печальным - быть задержанными, арестованными или наказанными иным способом", - рассказывает Евгений. Так он попал в Грузию.

"Меня звали перебежчиком, предателем родины. После начала войны перестали общаться с хорошим другом. Думаю, что навсегда", - говорит Евгений.

В организации "Эмиграция для действия" работают несколько десятков волонтеров из России. Они передают украинцам помощь, например, лекарства.

"Наиболее востребованы лекарства против сердечных заболеваний. Очень много получателей, которые к нам обращаются, - люди в возрасте, которые приехали с оккупированных территорий", - рассказывает Евгений.

Больше всего организации жертвуют люди из России.

Рядом работает еще одна организация российских эммигрантов Frame. Она проводит политические дискуссии, а также курсы грузинского и английского языков для всех заинтересованных. По вечерам люди проводят концерты и вместе смотрят фильмы. Недавно смотрели фильм "Навальный, получивший "Оскар".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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