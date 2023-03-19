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СМИ: Путин впервые посетил оккупированный Мариуполь

rus.tvnet.lv
СМИ: Путин впервые посетил оккупированный Мариуполь
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: picture alliance / SvenSimon-TheKremlinMoscow

Кремлевские пропагандистские СМИ сообщили утром в воскресенье, 19 марта, что президент России Владимир Путин посетил Мариуполь на побережье Азовского моря. Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину Путин посетил оккупированную территорию.

Российские государственные СМИ утверждают, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, "затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города".

Также сообщается, что в поездке Владимира Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, а в микрорайоне "Невский" он якобы "поговорил с горожанами".

Также госагентства со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщили, что Владимир Путин "провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону". Там он якобы заслушал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова и "ряда военачальников".

Ранее RUS TVNET писал, что в субботу, 18 марта, в десятую годовщину аннексии Крыма, президент России Владимир Путин приехал с визитом в Севастополь.

В Севастополе он посетил открытие детской школы искусств на территории строящегося историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

Это был первый визит Путина в Крым после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлый раз Путин приезжал туда в ноябре 2021 года.

Следует отметить, что на сайте Кремля отсутствует информация о том, что президент России посетит Мариуполь. Также, на момент публикации, RUS TVNET не может подтвердить, что видео действительно снято в Мариуполе. 

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