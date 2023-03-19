СМИ: Путин впервые посетил оккупированный Мариуполь

Российские государственные СМИ утверждают, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, "затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города".

The killer always returns to the victim. According to Russian media, Putin traveled to occupied Mariupol via helicopter. He reportedly visited several of the occupied city’s districts by car and spoke with residents. #UkraineWillWin https://t.co/x6fuf7Dm1z pic.twitter.com/HrqrMG619o — Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) March 19, 2023

Также сообщается, что в поездке Владимира Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, а в микрорайоне "Невский" он якобы "поговорил с горожанами".

Также госагентства со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщили, что Владимир Путин "провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону". Там он якобы заслушал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова и "ряда военачальников".

Ранее RUS TVNET писал, что в субботу, 18 марта, в десятую годовщину аннексии Крыма, президент России Владимир Путин приехал с визитом в Севастополь.

В Севастополе он посетил открытие детской школы искусств на территории строящегося историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

Это был первый визит Путина в Крым после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлый раз Путин приезжал туда в ноябре 2021 года.

Следует отметить, что на сайте Кремля отсутствует информация о том, что президент России посетит Мариуполь. Также, на момент публикации, RUS TVNET не может подтвердить, что видео действительно снято в Мариуполе.