Фото и видео ⟩ "Неожиданно и сам за рулем". Путин в годовщину аннексии Крыма приехал в Севастополь

В Севастополе он посетил открытие детской школы искусств на территории строящегося историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

Как российским СМИ заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, приезд Путина "запланирован не был", и президент "умеет удивлять".

"Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем", - заявил он.

Судя по опубликованным в соцсетях Видео, приехал Путин на черной Toyota Land Cruiser.

Отметим, что то первый визит Путина в Крым после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлый раз Путин приезжал туда в ноябре 2021 года.

Русская служба ВВС напоминает, что последние годы в России широко праздновалось так называемое “воссоединение Крыма с Россией”. Так, в прошлом году в Москве в "Лужниках" прошел митинг и концерт, на котором выступил и Путин. Он в разные годы в этот день присутствовал на концертах то в Крыму, то в Москве. В этом году власти России решили там масштабных мероприятий не проводить.