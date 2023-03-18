В субботу, 18 марта, президент России Владимир Путин в десятую годовщину аннексии Крыма приехал с визитом в Севастополь, сообщает "Медуза" со ссылкой на прокремлевские СМИ.
Фото и видео ⟩ "Неожиданно и сам за рулем". Путин в годовщину аннексии Крыма приехал в Севастополь
В Севастополе он посетил открытие детской школы искусств на территории строящегося историко-археологического парка "Херсонес Таврический".
Как российским СМИ заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, приезд Путина "запланирован не был", и президент "умеет удивлять".
"Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем", - заявил он.
Судя по опубликованным в соцсетях Видео, приехал Путин на черной Toyota Land Cruiser.
Отметим, что то первый визит Путина в Крым после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлый раз Путин приезжал туда в ноябре 2021 года.
Русская служба ВВС напоминает, что последние годы в России широко праздновалось так называемое “воссоединение Крыма с Россией”. Так, в прошлом году в Москве в "Лужниках" прошел митинг и концерт, на котором выступил и Путин. Он в разные годы в этот день присутствовал на концертах то в Крыму, то в Москве. В этом году власти России решили там масштабных мероприятий не проводить.
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