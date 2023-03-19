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Фото ⟩ "В нас попал 120-миллиметровый снаряд". Под Бахмутом ранения получил доброволец из Латвии

rus.tvnet.lv
"В нас попал 120-миллиметровый снаряд". Под Бахмутом ранения получил доброволец из Латвии
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"Красная лиса"
"Красная лиса" Фото: No Lapsas personīgā arhīva

В Украине легкие ранения в результате взрыва снаряда получил снайпер - доброволец из Латвии под псевдонимом "Красная лиса" ("Red Fox"), сообщило в соцсетях общество SOS palīdzība Ukrainai, которое занимается сбором помощи и ее доставкой армии Украины.

Общество со ссылкой на самого снайпера пишет, что под Бахмутом он ехал вдвоем с другом из Чехии, когда в них попал 120-миллиметровый снаряд. Человек из Чехии погиб. "Только приехал с фронта. Потерял очень хорошего друга их Чехии. Вдвоем ехали по фронту и в нас попал 120-мм снаряд", - говорится в сообщении.

У снайпера - легкие ранения, в частности "четыре дырки в левой руке и две в ребрах", и его увезли в больницу.

"Красная лиса" утверждает, что через несколько дней поедет обратно на фронт.

После начала войны в Украине упомянутый боец из Латвии регулярно давал интервью как украинским, так и латвийским СМИ. В опубликованном на этой неделе интервью Латвийскому радио он указывал, что ликвидировал 21 солдата противника. В Украине он - один из самых титулованных солдат из Латвии.

В свое время "Красная лиса" в Латвии был в Яунсардзе, и до полномасштабного вторжения России в Украину служил в латвийских военных структурах, а уже 25 февраля прибыл в Украину, сообщает Латвийское радио.

Напомним, в украинской армии присоединились несколько добровольцев из Латвии, в том числе и военный медик Сармите Цируле. В прошлом году прозвучало, что она в результате взрыва получила контузию и сотрясение мозга. В середине января Латвийское телевидение сообщило, что женщина была выписана из больницы и вернулась в свою военную часть.

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