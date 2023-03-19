Фото ⟩ "В нас попал 120-миллиметровый снаряд". Под Бахмутом ранения получил доброволец из Латвии

Общество со ссылкой на самого снайпера пишет, что под Бахмутом он ехал вдвоем с другом из Чехии, когда в них попал 120-миллиметровый снаряд. Человек из Чехии погиб. "Только приехал с фронта. Потерял очень хорошего друга их Чехии. Вдвоем ехали по фронту и в нас попал 120-мм снаряд", - говорится в сообщении.

18.03.2023. Bahmutas sektors. Niks “Red Fox”:

“Tikko atbraucu no frontes. Pazaudēju ļoti labu draugu no Čehijas. Divatà braucām pa fronti un mums trāpīja 120 mm lādiņš.

...

Man ir viegli ievainojumi. Pēc pusstundas brauc evakuācijas mašīna, kas vedīs uz slimnīcu.

,,,

⬇️ pic.twitter.com/98nQ7sCpGJ — SOS palīdzība Ukrainas armijai (@ukrainai_sos) March 19, 2023

У снайпера - легкие ранения, в частности "четыре дырки в левой руке и две в ребрах", и его увезли в больницу.

"Красная лиса" утверждает, что через несколько дней поедет обратно на фронт.

После начала войны в Украине упомянутый боец из Латвии регулярно давал интервью как украинским, так и латвийским СМИ. В опубликованном на этой неделе интервью Латвийскому радио он указывал, что ликвидировал 21 солдата противника. В Украине он - один из самых титулованных солдат из Латвии.

В свое время "Красная лиса" в Латвии был в Яунсардзе, и до полномасштабного вторжения России в Украину служил в латвийских военных структурах, а уже 25 февраля прибыл в Украину, сообщает Латвийское радио.

Напомним, в украинской армии присоединились несколько добровольцев из Латвии, в том числе и военный медик Сармите Цируле. В прошлом году прозвучало, что она в результате взрыва получила контузию и сотрясение мозга. В середине января Латвийское телевидение сообщило, что женщина была выписана из больницы и вернулась в свою военную часть.