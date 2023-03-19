НАТО ускорит развертывание сил на восточном фланге

По данным Politico, в предстоящие месяцы НАТО приложит дополнительные усилия по развертыванию войск и техники на восточном фланге и разместит десятки тысяч военнослужащих, способных в сжатые сроки отправиться на помощь государствам-союзникам. Этот шаг призван помешать России расширить войну за пределы Украины, указывает издание в субботу, 18 марта.

По оценкам официальных лиц альянса, для этого потребуется до 300 000 военнослужащих. Первый эшелон войск может состоять примерно из 100 000 военных, готовых к выдвижению в течение 10 дней.

В него могут войти военнослужащие из Польши, Норвегии, Латвии, Литвы и Эстонии, объясняет бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике Хорст-Хайнрих Браус (Horst-Heinrich Brauß).

Второй эшелон предназначен для поддержки первого и должен в течение 10-30 дней быть готов к отправке из таких стран, как Германия, уточняет издание.

Страны НАТО должны предоставить военнослужащих, инфраструктуру и вооружения

Однако для успешного воплощения плана альянсу необходимо убедить отдельные страны предоставить различные элементы - от военнослужащих и структур для их обучения до инфраструктуры и большого количества дорогостоящего оружия, обмундирования и боеприпасов, пишет Politico. Поскольку страны уже обеспокоены недостаточными собственными запасами боеприпасов, а Киев остро нуждается в продолжении поставок снарядов и оружия союзниками, имеется риск того, что не все страны НАТО смогут выполнить свои обещания в связи с новыми планами альянса, отмечается далее.