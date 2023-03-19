В Инспекцию здравоохранения за год поступило 640 жалоб на качество медицинской помощи

Права пациента начинаются не в Инспекции здравоохранения, а в медучреждении, отметила глава инспекции. Поэтому она призывает каждого пациента или его родственника, если имело место нарушение прав пациента, немедленно решать этот вопрос в медицинском учреждении. Сделать это "постфактум" уже намного сложнее.

Например, в настоящее время актуален вопрос эмоционального насилия во время родов. В прошлом году также была получена первая заявка, в которой конкретно упоминается эмоциональное насилие во время родов. Слокенберга рассказала, что гинеколог и акушер не соблюдали право пациентки на вежливое общение. За указанный случай специалисту объявлен выговор, а заявление пациентки отправлено на рассмотрение в комиссию по этике Латвийского общества врачей.

"Между нарушением и заявкой в инспекцию прошло полтора года. Конечно, по прошествии этого времени при опросе коллег конкретного врача, которые в то время работали в том же помещении, информация не была подтверждена, потому что люди уже не помнят фактов", - рассказала Слокенберга.

В прошлом году инспекция рассмотрела 33 обращения по гинекологии и акушерству. Из них 17 рассмотрены Фондом медицинских рисков, по семи делам принято решение о возмещении ущерба. Общая стоимость возмещения этих семи конкретных случаев ущерба в гинекологии и акушерстве составляет 354 589,6 евро. В свою очередь, в течение 2021 года было рассмотрено 36 жалоб.