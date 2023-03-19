Почему у банков на Западе начались проблемы и грозит ли миру финансовый кризис?

К новому кризису центробанки и власти развитых стран не успели привести свои финансы в порядок после двух предыдущих. Они ограничены в возможностях стимулировать экономику дешевыми кредитами и государственными субсидиями.

Применить прежнее лекарство от кризиса в прежних масштабах затруднительно. Остается уповать на профилактику, чем и заняты власти стран Запада.

Это сложный поход по очень тонкому льду над холодной темной бездной, о которой всегда знали, но предпочитали не замечать. И чем громче звучит призыв "Без паники!", тем внимательнее люди вглядываются в эту бездну и вчитываются в финансовые отчеты в поисках повода начать паниковать по-настоящему.

Список потенциальных жертв этой тщательной диспансеризации растет с каждым днем. И банки занимают в нем далеко не первое место, поскольку за последние годы за ними и так пристально следили.

Беда может прийти из самого темного угла финансовой системы, как показал опыт Великобритании, где прошлой осенью чуть не рухнули пенсионные фонды из-за одного неуклюжего маневра нового правительства.

Под угрозой все глубоко убыточные бизнес-модели, построенные на дешевых и доступных кредитах уходящей эпохи. Под угрозой все деньги, вложенные без оглядки на постковидную реальность, прежде всего - в коммерческую недвижимость.

Нынешний банковский мини-кризис - первое свидетельство того, что радикальная перемена условий ведения бизнеса, разворот бюджетной и денежно-кредитной политики, войны, пандемии, климатические и торговые потрясения не обходятся без жертв.

Они обнажают проблемы, скрытые в сытое мирное время. Как сказал об этом еще 30 лет назад самый известный в мире инвестор Уоррен Баффет: