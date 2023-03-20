Стоит сразу сказать, что на этой неделе будут сильны Венера, Меркурий и Сатурн, к которым 23 марта прибавится еще и Плутон, отметили астрологи DailyHoro и рассказали, чем будут благоприятны грядущие семь дней для представителей всех знаков Зодиака.
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта: весеннее равноденствие и сила сразу 4 планет
Кроме того, эксперты напомнили, что
21 марта нас ждет весеннее равноденствие - уравновешенный и благоприятный день, один из самых светлых дней весны в плане энергетики.
Также 25 марта ухудшится положение Марса, что может негативно сказаться на мотивации, но он один не сможет противостоять другим планетам, так что критичным такой переход не станет.
Овен
Овнам на этой неделе будет очень везти в любовных делах. На фоне побед в романтической и амурной сфере появится новая мотивация и в работе, бизнесе. Астрологи советуют всем Овнам помнить, что нет нерешаемых проблем, особенно сейчас, когда планеты в таком положительном настроении. Эксперты настоятельно рекомендуют Овнам быть осторожнее в общении с людьми с тонкой душевной организацией. Не нужно обижать их и давить на них.
Телец
Тельцам в эти семь дней планеты и звезды помогут решить многие кармические задачи. Это лучший период времени для исправления ошибок прошлого. В работе и делах Тельцам понадобится чувство долга. Сейчас нельзя перекладывать свои обязанности на других и искать отговорки для того, чтобы не работать. Лень, уныние и обман нанесут непоправимый вред репутации этих людей. В общении с токсичными людьми или врагами лучше уповать не на силу и агрессию, а на конструктивный диалог. Важно находить компромиссы и стараться меньше проявлять агрессии.
Близнецы
В период с 20 по 26 марта успех ждет всех Близнецов, которые жаждут перемен в жизни. Именно это будет толкать их на новые свершения и придавать им смелости и мотивации. Проблема лишь в том, что в сутках всего 24 часа, а ведь в это время помимо работы нужно отдохнуть, сделать дела по дому. Близнецам важно не проявлять равнодушие по отношению к своим близким и друзьям. Если кому-то понадобится помощь, нужно будет ее оказать.
Рак
Ракам астрологи рекомендуют в эти семь дней следовать правилу трёх "Т": труд, терпение, тактика. Важно много работать, научиться выжидать удобный момент для нападения, а также следовать выбранной ранее тактике ведения дел. Мечтательность Ракам стоит заменить на изобретательность. Нужно продумывать каждый свой шаг как в финансовых, так и в амурных делах. Находчивость Раков можно объяснить сильной интуицией, которая будет обострена. Стоит прислушаться к внутреннему голосу, особенно при наличии проблем на пути.
Лев
У Львов начинается время глобальных перемен. Вместе с равноденствием и Венерой придут большие успехи в большинстве сфер. Многие перемены сначала будут незаметными, но ближе к концу недели точно дадут о себе знать. Самое главное сейчас для Львов - правильно начинать каждое утро. Начало каждого дня должно быть светлым и позитивным. Это существенно повысит и без того немалые шансы на успех во всех начинаниях. Один из самых полезных навыков, присущих Львам - умение говорить "нет". Всем, кто будет настойчиво просить о помощи, стоит отказывать.
Дева
Девам для принятия важных решений стоит использовать интуицию. Шестое чувство их редко обманывает, но сейчас, в период умеренной активности Меркурия, она будет еще сильнее. Для максимально быстрой реализации планов астрологи рекомендуют браться за одно дело в каждый момент времени. Многозадачность станет главным врагом продуктивности для людей данного знака. Это прекрасное время для деловых поездок и путешествий личного характера. Можно смело отправляться в дальнюю дорогу на автомобиле. Чтобы сохранить хорошее настроение, нужно меньше обращать внимание на слухи.
Весы
Числа станут для Весов самым мощным талисманом удачи в период с 20 по 26 марта. С высокой вероятностью люди начнут проявлять больше заботы и внимания по отношению к Весам. Это будет неделя, на которой нужно не переть вперед, словно бульдозер, а научиться выжидать - словно хищник ждет свою добычу. Осторожность и скрытность означают, что Весам нужно держать в секрете свои истинные намерения, чтобы враги и недоброжелатели не смогли воспользоваться слабостями этих людей.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе стоит заняться своим здоровьем. Астрологи считают, что это наилучшее время для физических упражнений, начала выработки полезных привычек, улучшающих самочувствие. Эти семь дней прекрасно подходят для долгосрочного планирования, домашних хлопот, ремонта, переезда, смены обстановки в целом. Еще можно потратить немного денег и времени на изменения во внешности.
Стрелец
У Стрельцов, согласно прогнозам, может быть лишь один самый большой враг на этой неделе - страх. Полезно будет стать смелее в делах, финансовой сфере, а также в любви. Стрельцы - весьма изобретательные люди, но не исключено, что им придется разработать запасной план на случай срыва основного. В такое время, как сейчас, надеяться на стабильность нельзя. Стрельцам пора перестать принимать желаемое за действительное, если они действительно хотят стать успешными и счастливыми.
Козерог
Козерогам в эти семь дней ни в коем случае нельзя тормозить свое развитие, зацикливаясь на неудачах. Также астрологи советуют не бросать начатых ранее дел. Все бросить и сдаться довольно легко, но подобное желание может говорить о том, что успех близок как никогда. Если Козероги очень устали от текущей ситуации в жизни, им стоит попробовать закинуть удочку, найдя новую работу, увлечение, познакомившись с новыми людьми. Пора преодолеть сомнения и природную закрытость.
Водолей
Водолеям нужно начать неделю с очищения своего дома, если они не сделали этого на прошлой неделе. Традиционно считается, что Водолеи - это люди, которые не боятся перемен, но на самом деле раз на раз не приходится. На этой неделе звезды с планетами дадут Водолеям вагон и маленькую тележку смелости. Наступает идеальное время для смены обстановки и привнесения чего-то нового в жизнь.
Рыбы
Если Рыбы в последнее время притягивают к себе проблемы и неурядицы, то настало время исправить положение, и звезды в этом Рыбам окажут огромную поддержку. В целом неделя идеально подходит для обучения и изучения языков. Память и внимание Рыб существенно возрастут. Также этим людям эксперты рекомендуют проявить сдержанность в общении с окружающими. Конфликты и неурядицы не принесут ничего, кроме новых проблем. В спорах нужно научиться уступать.
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