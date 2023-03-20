Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта: весеннее равноденствие и сила сразу 4 планет

Дева

Девам для принятия важных решений стоит использовать интуицию. Шестое чувство их редко обманывает, но сейчас, в период умеренной активности Меркурия, она будет еще сильнее. Для максимально быстрой реализации планов астрологи рекомендуют браться за одно дело в каждый момент времени. Многозадачность станет главным врагом продуктивности для людей данного знака. Это прекрасное время для деловых поездок и путешествий личного характера. Можно смело отправляться в дальнюю дорогу на автомобиле. Чтобы сохранить хорошее настроение, нужно меньше обращать внимание на слухи.

Весы

Числа станут для Весов самым мощным талисманом удачи в период с 20 по 26 марта. С высокой вероятностью люди начнут проявлять больше заботы и внимания по отношению к Весам. Это будет неделя, на которой нужно не переть вперед, словно бульдозер, а научиться выжидать - словно хищник ждет свою добычу. Осторожность и скрытность означают, что Весам нужно держать в секрете свои истинные намерения, чтобы враги и недоброжелатели не смогли воспользоваться слабостями этих людей.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит заняться своим здоровьем. Астрологи считают, что это наилучшее время для физических упражнений, начала выработки полезных привычек, улучшающих самочувствие. Эти семь дней прекрасно подходят для долгосрочного планирования, домашних хлопот, ремонта, переезда, смены обстановки в целом. Еще можно потратить немного денег и времени на изменения во внешности.

Стрелец