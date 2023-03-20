В Тбилиси была убита 12-летняя граждане Литвы. Произошедшее еще расследуется, сообщает литовский портал 15min.lt.
В Грузии убита 12-летняя гражданка Литвы
В одном из районов столицы Грузии была найдена мертвая девочка. Министерство внутренних дел в пятницу, 17 марта, объявило, что начало расследование.
Ее тело нашли в районе, где она исчезла в четверг днем. На шее девочки было "небольшое ранение", сообщает "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".
12-летнюю девочка была замечена в четверг, когда уезжала из школы. Позже дети увидели, что она за кем-то следует.
Дедушка покойной девочки рассказал, что перед исчезновением в четверг вечером она вышла на прогулку с родственником.
Расследование классифицировано как "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". К телу девочки будет применена аутопсия.
Представительство Литвы в Грузии постоянно общается с близкими погибших и предоставляет необходимую помощь. Литовская община Тбилиси собирает пожертвования на похороны девочки. Сообщается, что похороны пройдут во вторник, 21 марта.
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