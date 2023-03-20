Си Цзиньпин перед визитом в Москву высказался об окончании войны в Украине

Как говорит китайский лидер в статье, Китай занимает объективную и бесстрастную позицию в связи с конфликтом России и Украины, а также прилагает активные усилия в пользу мирных переговоров.

"В частности, речь идет о необходимости соблюдать цели и принципы Хартии ООН, уважать разумные опасения всех стран в сфере безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечить стабильность глобальных цепей производства и поставок", - отмечает Си Цзиньпин.

Он также напоминает о своем плане урегулирования из 12 пунктов, который был опубликован в годовщину вторжения России. На Западе цели этого плана были названы нереалистичными.

"У сложных проблем нет простых решений. Мы уверены, что будет рациональный выход из украинского кризиса и путь к стабильному миру и общей безопасности в мире, если все будут руководствоваться общей, комплексной, совместной и стабильной концепцией безопасности, продолжат диалог и консультации в равном, разумном и прагматическом виде", - пишет лидер Китая.