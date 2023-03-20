У сложных проблем нет простых решений, в публикации для российских СМИ незадолго до своего визита в Москву указал президент Китая Си Цзиньпин, выступая за прекращение войны в Украине.
Си Цзиньпин перед визитом в Москву высказался об окончании войны в Украине
Как говорит китайский лидер в статье, Китай занимает объективную и бесстрастную позицию в связи с конфликтом России и Украины, а также прилагает активные усилия в пользу мирных переговоров.
"В частности, речь идет о необходимости соблюдать цели и принципы Хартии ООН, уважать разумные опасения всех стран в сфере безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечить стабильность глобальных цепей производства и поставок", - отмечает Си Цзиньпин.
Он также напоминает о своем плане урегулирования из 12 пунктов, который был опубликован в годовщину вторжения России. На Западе цели этого плана были названы нереалистичными.
"У сложных проблем нет простых решений. Мы уверены, что будет рациональный выход из украинского кризиса и путь к стабильному миру и общей безопасности в мире, если все будут руководствоваться общей, комплексной, совместной и стабильной концепцией безопасности, продолжат диалог и консультации в равном, разумном и прагматическом виде", - пишет лидер Китая.
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