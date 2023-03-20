В воскресенье семь человек в Риге были спасены из горящего дома

Вчера, 19 марта, в 13:40 поступил вызов на улицу Маскавас в Риге, где в трехэтажном жилом доме горели подъезд и комната в квартире на первом этаже, а также внешняя стена. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

15 человек самостоятельно эвакуировались из дома до прибытия пожарных.

Семь человек были спасены пожарными, в том числе четверым потребовалась медицинская помощь.