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В воскресенье семь человек в Риге были спасены из горящего дома

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье семь человек в Риге были спасены из горящего дома
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Пожарные. Иллюстративное фото
Пожарные. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В Риге в воскресенье из горящего дома были спасены семь человек, в том числе четверо пострадали во время пожара, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вчера, 19 марта, в 13:40 поступил вызов на улицу Маскавас в Риге, где в трехэтажном жилом доме горели подъезд и комната в квартире на первом этаже, а также внешняя стена. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

15 человек самостоятельно эвакуировались из дома до прибытия пожарных.

Семь человек были спасены пожарными, в том числе четверым потребовалась медицинская помощь.

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