Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, оказывается, является владельцем российской социальной сети YaRus ("ЯRus"). Он предоставлял деньги этой социальной сети с 2019 года, сообщает проект "Досье", исследовавший утекшие из компании документы.
Пригожин является владельцем российской соцсети, показывают утекшие документы
YaRus позиционирует себя как "патриотический аналог" Instagram un TikTok. Его основал предприниматель из Нижнего Новгорода Дмитрий Илюхин. Во время кризиса в 2020 году компания переехала в Санкт-Петербург, где она попала "под крыло Пригожина".
Первая версия приложения (веб-версии у этой социальной сети нет) была разработана в 2021 году. Илюхин раскрыл изданию "Фонтанка", что в марте 2021 года это приложение установили более 500 тысяч человек, а позже ежемесячный прирост был 170 тысяч человек.
"Досье" указывает, что в социальной сети фактически нет "живых" пользователей. Содержимое на этой платформе скопировано из других социальных сетей, или его создали "фабрики троллей" Пригожина. Другими словами, содержание, читаемое в этой социальной сети, главным образом является созданным работниками предприятий, находящихся в подчинении Пригожина.
"Блогерам" социальной сети Пригожина выделены три квартиры в Санкт-Петербурге. Копированием содержимого, имеющегося на других платформах, занимаются 10 сотрудников YaRus. В маркетинговом бюджете предприятия выделены средства для "дублирования контента".
Работники социальной сети сами генерируют реакции на записи, а также комментарии, имитируя большую активность платформы. Работники работают в две смены - 14 человек утром, и 17 человек вечером. Каждый работающий должен публиковать содержимое из восьми различных профилей.
Всего на платформе работают 63 человека, на зарплаты которых Пригожин тратит 10 миллионов рублей (120 тыс. евро) в месяц. В целом расходы Пригожина на проект YaRus в 2021 году составили около 30-40 млн рублей (360-480 тыс. евро) ежемесячно, в зависимости от расходов на рекламу.
При этом Пригожин назвал YaRus одной из возможных социальных сетей, которые имеют потенциал замены социальных сетей западных стран.
"В России имеется ряд видеохостингов, которые на сегодняшний день очень эффективно работают, но недооценены именно по той причине, что их место занимают такие вредоносные ресурсы, как YouTube. Название этих видеохостингов RuTube, ВКонтакте, YaRus…", - уверен Пригожин.
Также он призвал блокировать YouTube в России и с такой просьбой обратиться в Генеральную прокуратуру. Он обвинил платформу в распространении сведений, в призывах свергнуть существующую власть, а также в публикации "деструктивного и русофобного" содержания.
На платформе YaRus также состоялся премьерный показ фильма Пригожина о ЧВК "Вагнер" "Лучшие в аду", о чем рассказывал глава соцсети Иван Добровольский.
"Социальная сеть YaRus заинтересована в разнообразном контенте для своих пользователей и активно поддерживает новое российское кино", - сказал он.
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