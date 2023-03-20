Пригожин является владельцем российской соцсети, показывают утекшие документы

Всего на платформе работают 63 человека, на зарплаты которых Пригожин тратит 10 миллионов рублей (120 тыс. евро) в месяц. В целом расходы Пригожина на проект YaRus в 2021 году составили около 30-40 млн рублей (360-480 тыс. евро) ежемесячно, в зависимости от расходов на рекламу.

При этом Пригожин назвал YaRus одной из возможных социальных сетей, которые имеют потенциал замены социальных сетей западных стран.

"В России имеется ряд видеохостингов, которые на сегодняшний день очень эффективно работают, но недооценены именно по той причине, что их место занимают такие вредоносные ресурсы, как YouTube. Название этих видеохостингов RuTube, ВКонтакте, YaRus…", - уверен Пригожин.

Также он призвал блокировать YouTube в России и с такой просьбой обратиться в Генеральную прокуратуру. Он обвинил платформу в распространении сведений, в призывах свергнуть существующую власть, а также в публикации "деструктивного и русофобного" содержания.

На платформе YaRus также состоялся премьерный показ фильма Пригожина о ЧВК "Вагнер" "Лучшие в аду", о чем рассказывал глава соцсети Иван Добровольский.

"Социальная сеть YaRus заинтересована в разнообразном контенте для своих пользователей и активно поддерживает новое российское кино", - сказал он.