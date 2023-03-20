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СМИ: Звезда "Один дома" Маколей Калкин стал отцом во второй раз

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СМИ: Звезда "Один дома" Маколей Калкин стал отцом во второй раз
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Маколей Калкин (Macaulay Culkin) и Бренда Сонг (Brenda Song)
Маколей Калкин (Macaulay Culkin) и Бренда Сонг (Brenda Song) Фото: https://www.instagram.com/brendasong/

42-летний американский актер Маколей Калкин (Macaulay Culkin) и его невеста, 34-летняя актриса и модель Бренда Сонг (Brenda Song), три месяца назад, на Рождество, стали родителями во второй раз. Об этом сообщает Us Weekly.

Официально Маколей Калкин и Бренда Сонг эту новость не подтвердили, но, по информации инсайдеров, у них родился мальчик, которого назвали Карсон, пишет "Фокус".

Напомним, у пары уже есть сын Дакота, который родился в апреле 2021 года. Маколей и Бренда вместе уже пять лет и в прошлом году обручились, но подробности личной жизни они редко афишируют.

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