42-летний американский актер Маколей Калкин (Macaulay Culkin) и его невеста, 34-летняя актриса и модель Бренда Сонг (Brenda Song), три месяца назад, на Рождество, стали родителями во второй раз. Об этом сообщает Us Weekly.
СМИ: Звезда "Один дома" Маколей Калкин стал отцом во второй раз
СМИ: Звезда "Один дома" Маколей Калкин стал отцом во второй раз
Официально Маколей Калкин и Бренда Сонг эту новость не подтвердили, но, по информации инсайдеров, у них родился мальчик, которого назвали Карсон, пишет "Фокус".
Напомним, у пары уже есть сын Дакота, который родился в апреле 2021 года. Маколей и Бренда вместе уже пять лет и в прошлом году обручились, но подробности личной жизни они редко афишируют.
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