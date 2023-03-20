СМИ: Звезда "Один дома" Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Официально Маколей Калкин и Бренда Сонг эту новость не подтвердили, но, по информации инсайдеров, у них родился мальчик, которого назвали Карсон, пишет "Фокус".

Напомним, у пары уже есть сын Дакота, который родился в апреле 2021 года. Маколей и Бренда вместе уже пять лет и в прошлом году обручились, но подробности личной жизни они редко афишируют.