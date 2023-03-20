Латвийский университет (ЛУ) планирует значительно сократить количество факультетов, подтвердил агентству LETA ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс.
Латвийский университет планирует существенно уменьшить количество факультетов
В настоящее время в ЛУ имеется 13 факультетов, охватывающих четыре научные отрасли. В области естественных наук в ЛУ имеются факультет биологии, факультет информатики, факультет физики, математики и оптометрии, факультет географии и геологии и факультет химии. Гуманитарные и художественные науки можно изучать на факультете гуманитарных наук, факультете теологии, факультете истории и философии. Социальные науки представлены факультетом бизнеса, управления и экономики, юридическим факультетом, факультетом педагогики, психологии и искусств и факультетом социальных наук. Науки о медицине и здоровье преподаются на медицинском факультете.
Новые факультеты могут быть созданы на базе научных направлений. Пока неизвестно, сколько факультетов может быть сформировано в результате объединения, но их будет не менее четырех, а максимальное число факультетов составит от шести до семи.
Муйжниекс призвал пока не "зацикливаться" на цифрах, поскольку решения еще не приняты - продолжаются обсуждение и оценка мнений сторон.
Объединение факультетов произойдет по решению совета ЛУ, которое не противоречит стратегии развития университета, пояснил Муйжниекс, подчеркнув, что это позволит сделать внутренние структуры университета более простыми, прозрачными, сократив при этом бюрократию. Кроме того, это также позволит снизить административную нагрузку, облегчить планирование и обеспечить студентам более эластичную организацию учебного процесса. Такие изменения, по его мнению, позволят более эффективно использовать научную и остальную инфраструктуру вуза и откроют возможности для более крупных проектов академического развития.
Объединение факультетов затронет и научные институты, которые будут включены в новую структуру факультетов.
При планировании консолидации факультетов принимается во внимание опыт Тартуского университета, где факультеты сформированы на основе научных направлений, но ЛУ не планирует полностью копировать пример эстонского вуза, так как объем финансирования у университетов существенно отличается, сказал Муйжниекс.
Ректор ЛУ подчеркнул, что в контексте объединения важно понимать, предназначены ли факультеты для конкретной профессии и конкретных обязанностей на рынке труда или действуют более широко.
Изменения могут произойти в следующем году, но к сентябрю ЛУ необходимо разработать и утвердить внутренние документы - план развития учебного процесса и план развития научной деятельности.
На вопрос о зданиях, в которых в настоящее время находятся факультеты, Муйжниекс ответил, что университет не откажется от здания на бульваре Райня, но может отказаться от зданий других факультетов, которые уже переехали в Торнякалнс.
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