Латвийский университет планирует существенно уменьшить количество факультетов

В настоящее время в ЛУ имеется 13 факультетов, охватывающих четыре научные отрасли. В области естественных наук в ЛУ имеются факультет биологии, факультет информатики, факультет физики, математики и оптометрии, факультет географии и геологии и факультет химии. Гуманитарные и художественные науки можно изучать на факультете гуманитарных наук, факультете теологии, факультете истории и философии. Социальные науки представлены факультетом бизнеса, управления и экономики, юридическим факультетом, факультетом педагогики, психологии и искусств и факультетом социальных наук. Науки о медицине и здоровье преподаются на медицинском факультете.

Новые факультеты могут быть созданы на базе научных направлений. Пока неизвестно, сколько факультетов может быть сформировано в результате объединения, но их будет не менее четырех, а максимальное число факультетов составит от шести до семи.

Муйжниекс призвал пока не "зацикливаться" на цифрах, поскольку решения еще не приняты - продолжаются обсуждение и оценка мнений сторон.