Путин написал статью для китайской газеты, в которой раскритиковал Запад

В статье, опубликованной в газете "Жэньминь жибао" Коммунистической партии Китая, Путин написал, что "две страны стоят на пороге новой эры". "Российско-китайские отношения достигли самого высокого уровня в своей истории и становятся еще крепче", - написал Путин.

В статье, опубликованной в российских СМИ, Си Цзиньпин написал о войне в Украине и отношениях Пекина с Москвой. Си выразил желание и дальше развивать экономическое сотрудничество с Россией. В своей статье Путин стремился изобразить вторжение России в Украину как конфликт, вызванный Западом. Путин также написал, что высоко ценит взвешенную позицию Китая в отношении Украины.

"Россия открыта для дипломатического решения украинского кризиса. Мы приветствуем готовность Китая урегулировать кризис", - написал Путин.

Си Цзиньпин также писал о войне в Украине. Он заявил, что "мирный план, представленный Китаем, учитывает законные опасения всех сторон и отражает общее понимание кризиса международным сообществом".