Два должностных лица VUGD получили реальные тюремные сроки за взятку в 600 евро

Так, к уголовной ответственности были призваны два должностных лица VUGD, обвинявшихся в том, что они взяли взятку в ходе проводимого VUGD конкурса, а также одно частное лицо за дачу этой взятки.

Суд приговорил должностных лиц Пожарно-спасательной службы к реальному лишению свободы на два года и четыре месяца, а частное лицо - к 250 часам общественных работ.

Обвиняемые должностные лица VUGD должны были осуществить закупку пожарных топоров с кобурами, выбрав среди поставщиков самое дешевое предложение.

У обвиняемых возник умысел предложить представителю одного из предприятий поставить пожарные топоры по самой высокой цене, одобренной закупочной комиссией VUGD, получив за это материальные ценности от частного лица.

После того, как VUGD оплатила счет по заключенному договору, обвиняемое частное лицо передало, а должностные лица приняли взятку в размере 600 евро.

Решение суда первой инстанции можно оспорить в Рижском окружном суде.