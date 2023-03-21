Полиция завершила расследование убийства в Добеле: замешаны несовершеннолетние

Спустя два дня, 22 сентября, сотрудники правоохранительных органов первоначально задержали четырех человек по подозрению в совершении преступления. Но после анализа обстоятельств дела подозреваемыми в совершении преступления были признаны трое - один совершеннолетний мужчина и двое несовершеннолетних.

В понедельник, 20 марта, уголовное дело было направлено в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что 20 сентября 2022 года в нежилом доме в Добеле был найден мертвый мужчина. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили тело мужчины 1967 года рождения, на теле которого было обнаружено несколько ножевых ранений.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, а через два дня, 22 сентября сотрудники полиции арестовали четырех человек - мужчину, 1994 года рождения, юношу 2007 года рождения и и двоих молодых людей 2005 года рождения.

Важно отметить, что задержанные ранее попадали в поле зрения полиции за различные правонарушения.

За такое преступление наказывают пожизненным заключением или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без конфискации имущества.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.