Видео ⟩ Грузовик совершил агрессивный обгон и нарушил несколько правил

На записи видно, как один грузовик обгоняет двух своих коллег. Правда, это было сделано с грубым нарушением правил.

Грузовик обогнал два транспортных средства по полосе встречного движения, а затем вернулся на свою сторону дороги.

На этот раз все закончилось благополучно, но вдали уже виднелись другие машины. Автор видео отмечает, что указанное место является особо опасным.

Автор видео утверждает, что в этом месте находится холм и поэтому там плохая видимость. "Здесь часто происходят несчастные случаи со смертельным исходом. Подобные ситуации случаются каждый день", - утверждает очевидец.

Водитель высказал мнение, что, возможно, стоит подумать об установке камеры контроля скорости или каких-то других ограничений скорости в указанном месте.

Следует отметить, что на упомянутом видео невозможно определить точную скорость, с которой едет агрессивный водитель грузовика.