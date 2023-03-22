У российских заключенных истекают контракты с ЧВК "Вагнер". Что дальше?

Минобороны Великобритании прогнозирует, что тысячи осужденных, завербованных ЧВК "Вагнер" осенью 2022 года, будут помилованы и освобождены, так как, похоже, "Вагнер" сдерживает свое обещание освобождать заключенных после шести месяцев службы.

В министерстве считают, что исход заключенных усугубит нехватку наемников для "Вагнера", поскольку Кремль запретил группировке продолжать вербовку в тюрьмах.

27 января президент России Владимир Путин превентивно помиловал военнопленных, участвующих в войне против Украине.

Однако после потери Соледара Путин полностью дистанцировался от "Вагнера", признает ISW.

Кремль, вероятно, предал гласности помилование специально, чтобы побудить больше вагнеровцев покинуть группу после завершения контракта, считают исследователи.