Почему отбивная при жарке скручивается и как это исправить?

И что в этом плохого? На самом деле ничего, но портится не только внешний вид еды, но и затрудняется приготовление, ведь невозможно равномерно прожарить мясо, если к горячей поверхности прикасается только центр отбивной.

Фото: Ryco Montefont/Shutterstock.com

Одна из вещей, которая делает отбивные такими вкусными, также является основной причиной проблемы - слой жира на внешней стороне куска мяса. Когда этот жир нагревается и начинает таять, он сжимается и заставляет свиную отбивную скручиваться.

Чтобы этого не произошло, все, что вам нужно сделать, это взять острый нож и срезать слой жира до мяса на несколько сантиметров.