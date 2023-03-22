Как деформируется кусок мяса? Все просто - мы кладем на сковороду плоский кусок с надеждой, что такой же, просто обжаренный с двух сторон, снимется со сковороды. Но, о горе, - при жарке края мясного ломтика поднимаются вверх.
Почему отбивная при жарке скручивается и как это исправить?
Почему отбивная при жарке скручивается и как это исправить?
И что в этом плохого? На самом деле ничего, но портится не только внешний вид еды, но и затрудняется приготовление, ведь невозможно равномерно прожарить мясо, если к горячей поверхности прикасается только центр отбивной.
Одна из вещей, которая делает отбивные такими вкусными, также является основной причиной проблемы - слой жира на внешней стороне куска мяса. Когда этот жир нагревается и начинает таять, он сжимается и заставляет свиную отбивную скручиваться.
Чтобы этого не произошло, все, что вам нужно сделать, это взять острый нож и срезать слой жира до мяса на несколько сантиметров.
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