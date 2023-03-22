Ср, 22.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Разведка: наступление России на Бахмут теряет темп

rus.tvnet.lv
Разведка: наступление России на Бахмут теряет темп
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Британская разведка предполагает, что продвижение российских войск под Бахмутом начало замедляться, но защитники города по-прежнему находятся в тяжелом положении.

Спецслужбы указали, что в последние дни украинская армия начала локальное контрнаступление западнее Бахмута, чтобы снизить давление противника на важной для снабжения трассе Н-32.

"Бои вокруг центра города продолжаются, и украинским защитникам угрожает окружение с севера и юга. Однако существует реальная возможность того, что российское наступление в городе начинает терять темп (..) отчасти из-за того, что некоторые российские подразделения перебрасываются на другие участки фронта", - говорится в ежедневном сводке Минобороны Великобритании о положении на фронте.

Российские войска пытаются занять украинский Бахмут уже больше полугода.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх