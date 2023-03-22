Британская разведка предполагает, что продвижение российских войск под Бахмутом начало замедляться, но защитники города по-прежнему находятся в тяжелом положении.
Разведка: наступление России на Бахмут теряет темп
Разведка: наступление России на Бахмут теряет темп
Спецслужбы указали, что в последние дни украинская армия начала локальное контрнаступление западнее Бахмута, чтобы снизить давление противника на важной для снабжения трассе Н-32.
"Бои вокруг центра города продолжаются, и украинским защитникам угрожает окружение с севера и юга. Однако существует реальная возможность того, что российское наступление в городе начинает терять темп (..) отчасти из-за того, что некоторые российские подразделения перебрасываются на другие участки фронта", - говорится в ежедневном сводке Минобороны Великобритании о положении на фронте.
Российские войска пытаются занять украинский Бахмут уже больше полугода.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова