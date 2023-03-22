Разведка: наступление России на Бахмут теряет темп

Спецслужбы указали, что в последние дни украинская армия начала локальное контрнаступление западнее Бахмута, чтобы снизить давление противника на важной для снабжения трассе Н-32.

"Бои вокруг центра города продолжаются, и украинским защитникам угрожает окружение с севера и юга. Однако существует реальная возможность того, что российское наступление в городе начинает терять темп (..) отчасти из-за того, что некоторые российские подразделения перебрасываются на другие участки фронта", - говорится в ежедневном сводке Минобороны Великобритании о положении на фронте.