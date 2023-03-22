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В пожаре в Прейли погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
В пожаре в Прейли погиб человек
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Пожарный. Иллюстративное фото.
Пожарный. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

Ночью на среду, 22 марта, в результате пожара в Прейли погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Минувшей ночью, около 4:30, спасатели получили вызов в Прейли, где в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома горели вещи на площади в два квадратных метра и образовалось сильное задымление.

Спасатели обнаружили в задымленной квартире мертвого человека. Из здания спасли одного человека, эвакуировали еще десять человек.

Во вторник VUGD получила информацию о том, что в одном из классов учебного заведения на улице Матера в Елгаве образовалось задымление. На месте происшествия было установлено, что в одном из кабинетов горела электропроводка. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 233 человека.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 33 вызова: 12 - на пожары, 15 - на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.

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