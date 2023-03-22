Строительство Rail Baltica: новые ограничения движения в Риге

С 23 марта на участке улицы Пушкина от улицы Маскавас до набережной Генерала Радзиня на длительный срок будет закрыто движение автотранспорта.

В указанный период дорога по набережной Генерала Радзиня в направлении улицы 13 января также будет закрыта для движения транспортных средств. Движение будет перенаправлено на другую проезжую часть, организовав там двустороннее движение. Указанные ограничения будут действовать на участке от ул. Езусбазницас до ул. Тургенева.

Также будет ограничено движение транспортных средств на участке ул. Тургенева от ул. Маскавас до набережной Генерала Радзиня.

В свою очередь, на участке ул. Езусбазницас от набережной Генерала Радзиня до ул. Маскавас будет организовано одностороннее движение.

Наряду с этими ограничениями остаются в силе ранее реализованные изменения, с которыми можно ознакомиться здесь.

На ответственную за работы компанию RBBL возложены задачи по обеспечению расстановки дорожных знаков, подъезда транспортных средств к жилым домам или предприятиям, расположенным на указанных участках, а также движения оперативного и общественного транспорта.