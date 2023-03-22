Левитс прокомментировал выдачу ордера на арест Путина

Он отметил, что ордеров на арест глав государств было выдано всего несколько. По словам президента, это чрезвычайно важный шаг, который показывает, что международное сообщество высоко ценит международное право.

"Такие действия России, как нападение на суверенное государство, недопустимы. МУС расследует военные преступления, в том числе депортацию детей, в связи с чем и выдан этот ордер, однако необходимо создать специальный трибунал для наказания за военные преступления, которые не входят в юрисдикцию МУС", - сказал Левитс, добавив, что ордер МУС усилит движение за создание специального трибунала.

Галерея: Официальный визит президента Мальты в Латвию

Как сообщалось, МУС выдал ордер на арест президента России Путина и омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией украинских детей.

Россия не является членом МУС, и неясно, как суд планирует обеспечить исполнение ордеров. Несмотря на то, что Украина также не является членом МУС, Киев признал юрисдикцию суда и сотрудничает с его прокуратурой.