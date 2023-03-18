Чем ордер МУС грозит Путину? Объясняют эксперты

Риски для Путина все же существуют, потому что у страны есть обязательство исполнить ордер МУС на арест. Но, например, когда МУС более 10 лет назад выдал ордер на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в массовых убийствах, он участвовал в мероприятиях в разных государствах, некоторые из которых - участники Римского статута (в том числе в саммите Африканского союза). В итоге его никто до сих пор не арестовал.

Понятно, что и Путина тоже вряд ли арестуют, да и вряд ли он поедет сам в такую страну. Но по международному праву власти государства-члена Римского статута должны сотрудничать с МУС.

А если Мария Львова-Белова приедет в страну, которая признает МУС, ее арестуют?

Да.

Россия не признает МУС, так почему можно привлекать к ответственности ее представителей?

Но ни у кого же не возникает сомнения, например, что в России можно арестовать гражданина, например, Нидерландов, обвиняемого в преступлении российскими органами, напоминает Богуш.

Если такое право есть у одного государства, так могут сделать и 123 государства-члена Римского статута, которым Украина передала свою юрисдикцию, считает он.